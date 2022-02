La double french con i colori pastello di Valentina Ferragni è la manicure della primavera 2022 La manicure della primavera 2022 è la double french con i colori pastello come quella di Valentina Ferragni: minimal, semplice ma d’effetto. Ecco come realizzarla a casa tua.

A cura di Federica Ambrogio

La primavera 2022 è finalmente alle porte: perchè non accoglierla con una manicure colorata e vitaminica come quella indossata da Valentina Ferragni? La sorella di Chiara ha sfoggiato una double french manicure realizzata dal salone beauty Ministry of Nails di Milano con colori pastello, luminosi ma delicati. Il risultato finale è una manicure minimal e semplice ma d'effetto, perfetta anche per chi non ama le manicure troppo elaborate. Sfoglia la gallery e scopri tutte le idee da copiare e gli smalti ideale da provare per realizzare a casa tua la manicure di tendenza per la primavera 2022!

La double french con i colori pastello di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni fa tornare di tendenza una versione colorata e frizzante di french manicure. Dopo che qualche tempo fa Chiara Ferragni ha sfoggiato una french manciure glitter, per la primavera 2022 l'idea per la nail di tendenza è da copiare dalla sorella Valentina: una double french con i colori pastello, minimal e luminosa. Una doppia linea colorata da realizzare seguendo la lunetta naturale dell'unghia assecondando la sua forma naturale, che sia squadrata o più arrotondata o ovale, oppure seguendo una linea più diagonale come quella scelta da Valentina.

I colori da provare per la manicure della primavera 2022

Per realizzare la tua manicure non dovrai fare altro che stendere un colore di base chiaro e luminoso come un rosa tenue e poi concentrarti sulla french. Per creare la tua nail art avrai bisogno di un pennellino dalla punta sottile da utilizzare con i tuoi smalti per essere super precisa e creare linee perfette. Potrai scegliere i colori da utilizzare per la tua french tra le nuance pastello: sono perfetti i lilla, i rosa accesi, ma anche il giallo limone e il verde acqua e il menta, così come l'azzurro. Tra gli smalti da provare c'è senza dubbio il Nature Strong di OPI nella colorazione Cactus What You Preach, un verde acqua luminoso e fresco, perfetto da abbinare ad esempio a uno smalto come Lilacism, lo smalto della gamma di Essie, oppure il pesca Cruise della linea Le Vernis di Chanel. Tra gli azzurri è da provare il Pastel Light Blue della linea Smart Nail Lacquer di Kiko, mentre se ami i verdi luminosi lo smalto che fa per te è della nuova gamma Pro Nails Gel Polish di Astra, nel colore Mint.