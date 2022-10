Tendenze capelli e make up Autunno/Inverno 2022-2023

Capelli a medusa: l’assurdo taglio jellyfish che spopola su Tik Tok Il taglio di tendenza che spopola sul web si ispira alla forma della medusa: caschetto vaporoso con lunghezze XL a contrasto che creando un hair syle a strati.

A cura di Federica Ambrogio

Il taglio medusa di @chee39kg

Tra i tagli di capelli che spopolano su Tik Tok in questo momento c'è il look ispirato alla medusa. Avete capito bene, un taglio scalato e su più livelli in grado di ricordare proprio la forma dell'animale planctonico. Alcuni lo chiamano jellyfish bob perchè la parte superiore della chioma è a tutti gli effetti un caschetto, mentre le lunghezze sono più sottili e decisamente lunghe, spesso con uno styling mosso che ricorda proprio i tentacoli.

La tendenza del momento sono i capelli a medusa

Che si tratti di un trend particolare e alquanto discutibile è certo: spesso sulla piattaforma orientale spopolano tendenze strane e persino pericolose ma questa volta a diventare virale è un taglio di capelli. Sarà per la voglia di tornare indietro alle vacanze estive, sarà solo per la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo e audace, su Tik Tok spopolano i capelli a medusa, chiamati anche jellyfish hair o jellyfish bob. Un taglio di capelli che si compone a strati, con la parte superiore della chioma con un caschetto vaporoso che richiama la forma di un fungo e al di sotto lunghezze XL che si ispirano ai tentacoli della medusa.

In realtà si tratta di un taglio di capelli che non è del tutto nuovo: in pochi lo ricorderanno ma un hair style simile era stato sfoggiato dall'attrice Florence Henderson, che interpretava il ruolo di Carol Brady, la mamma della serie tv "La famiglia Brady". Un hair style che spopola di nuovo oggi ma che quindi ha le sue radici negli anni '70. Oggi il taglio a medusa viene proposta anche in versione colorata, con lunghezze bicolor e sfumature audaci come l'arancione corallo, l’azzurro e il turchese. Lo styling può essere liscio perfetto, creando un maggiore volume nella porzione di capelli più corta che ricorda il "corpo" della medusa, oppure mosso sulle lunghezze. Sfoglia la gallery per scoprire tutti i look che spopolano sul web!