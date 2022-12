Tendenze capelli e make up Autunno/Inverno 2022-2023

Il make up più trendy dell’inverno è il gothic chic: labbra dark e occhi scuri diventano protagonisti Labbra dark, occhi intensi e magnetici e incarnato scolpito: il protagonista del make up dell’inverno 2022 è il make up gothic chic. Scopri la tendenza beauty del momento!

A cura di Federica Ambrogio

Versace

È il momento di osare con il make up gotico: complice la serie TV Netflix Mercoledì dedicata alla figlia maggiore della famiglia Addams che riportato in voga anche la frangia a tendina, il make up intenso e gothic chic è il protagonista dell'inverno 2022-2023. Labbra scure, dark e profonde, smokey eyes magnetici e contouring strutturati su incarnati completamente opachi e chiari saranno al centro dell'attenzione, proprio come quelli che abbiamo visto sulle passerelle di Rochas, Versace e Blumarine.

Il make up gothic chic dell'inverno 2022

Nero, bordeaux, viola e marroni intensi: i colori più cool da indossare per creare un make up seguendo la tendenza gothic chic sono tantissimi, ma tutti dark e profondi. Dimenticate per un attimo i make up look eterei e acqua e sapone, l'inverno vuole osare con il make up. Le labbra si tingono di colori scuri: viola intenso, bordeaux e vinaccia, ma anche marrone e persino nero. L'unica regola per indossare alla perfezione questo tipo di trucco è scegliere una matita labbra tono su tono con il rossetto per delineare con cura il contorno labbra: i rossetti così intensi non ammettono errori e ogni dettaglio dovrà essere curato alla perfezione. Se scegli di concentrare il focus sulle labbra l'occhio potrà essere completamente nude con solo un velo di mascara a definire le ciglia.

Se invece vorrai concentrare l'attenzione sullo sguardo potrai creare smokey eyes magnetici e intensi sfumando colori come il nero, il grigio scuro, ma anche il viola e le tonalità più intense di burgundy e marrone. L'incarnato perfetto da abbinare a questo tipo di make up è omogeneo e candido, realizzato con fondotinta opachi o luminosi ma mai troppo glow. Non può mancare la cipria e il contouring, protagonista della base viso: i volumi sono scolpiti da polveri opachi e tendenzialmente in tonalità marrone freddo per creare giochi di luci e ombre che valorizzano il viso.

I prodotti da non perdere per creare il make up gothic chic

Colori scuri intensi e profondi, preferibilmente opachi, sono i protagonisti del trucco più trendy dell'inverno. Tra i rossetti da provare c'è il nuovo Matte Pleasure Lipstick di Nabla nella colorazione Berry Call che avvolge le labbra in un comfort assoluto che dura tutto il giorno. Da non perdere anche il Rouge Dior della maison francese nella nuance Mystic Plum, un prugna intenso e profondo. Se preferisci i toni audaci puoi osare con Dark Wisteria della gamma Everlasting Hyperlight di Kvd Beauty. Per quanto riguarda il trucco occhi avrai l'imbarazzo della scelta tra ombretti in polvere e cremosi: Mini Xenon di Natasha Denona per esempio contiene 5 sfumature di grigio, da quello scurissimo e intenso all'argento. Scopri tutti i prodotti da provare nella gallery!