Orange hair, il colore di capelli più trendy dell’autunno 2022 è il rosso rame Il colore di capelli di tendenza per l’autunno 2022 è il rosso ramato: nuance calde e luminose che vestono il capello di sfumature arancioni che piacciono tanto anche alle star, da Levante a Megan Fox.

Caldo, sensuale e luminoso: il colore di tendenza per i capelli dell'autunno 2022 è il rosso ramato, che si veste di nuance dorate e sfumature più chiare e aranciate. Un colore perfetto sia per chi ha i capelli lunghi che per chi porta i tagli più corti e sbarazzini, da indossare come unico colore, per arricchire le tue schiariture o per creare giochi di contrasto. Un colore di tendenza già amatissimo dalle star, da Megan Fox che ha scelto di tingere i suoi lunghi capelli con una sfumatura ramata con un tocco di rosa a Levante, che ha cambiato look abbandonando i lunghi capelli corvini in favore di un rame luminoso, colorando anche le sopracciglia tono su tono. Scopri nella gallery tutti i look da cui prendere ispirazione per i capelli dell'autunno 2022.

I capelli rosso rame dell'autunno 2022

Non c'è ombra di dubbio che il colore di capelli più trendy per l'autunno 2022 siano le sfumature ramate: dagli arancioni brillanti e caldi fino ai rossi più intensi e profondi, i capelli ramati saranno al centro dell'attenzione. Un colore caldo, estremamente sensuale e magnetico: le nuance del rosso rame e del rosso aranciato saranno le protagoniste dell'autunno inverno, perfette per valorizzare le carnagioni dorate, da quelle chiarissime a quelle più scure e ambrate. Un colore di capelli che esalta l'occhio con l'iride verde e nocciola, incorniciando anche le iridi più scure come quelle castane.

C'è chi porta il rosso ramato o il rosso aranciato tingendo completamente tutta la chioma in modo uniforme, chi gioca con sfumature luminose inserendo delle schiariture dorate e chi invece preferisce giocare con i contrasti, abbinando ciocche ramate in netta contrapposizione con i capelli più scuri, come ad esempio il castano cioccolato. In questo caso potrai colorare la tua frangia oppure gli ultimi centimetri delle tue lunghezze. Per ottenere questo effetto vivace e caldo potrai tingere i tuoi capelli se parti da una base chiara come il biondo, mentre se i tuoi capelli naturali sono scuri sarà necessario decolorarli prima di tonalizzarli con le sfumature ramate. Affidati sempre a un parrucchiere esperto in colorazione per evitare di danneggiare il tuo capello, che con una decolorazione troppo aggressiva potrebbe rovinarsi e diventare secco e sfibrato.