Tendenze capelli e make up Autunno/Inverno 2022-2023

Il blu è il colore beauty di novembre: ombretti, matite e smalti per il make up dell’autunno Il blu è il colore protagonista dei beauty look di novembre: manicure intense, sguardi profondi e ciglia vestite da sfumature brillanti che coloreranno il make up dell’autunno.

A cura di Federica Ambrogio

Navy, notte, elettrico o royal: le sfumature di blu sono le protagoniste del make up dell'autunno 2022. La stagione autunnale si arricchisce di tonalità intense e profonde ideali per intensificare lo sguardo con eyeliner e ombretti, ma anche per dare un tocco di colore alle ciglia. Il blu è perfetto da indossare per la manicure è c'è anche chi osa con rossetti e gloss per un make up davvero audace. Scopri le idee da copiare per realizzare il tuo make up di tendenza e i prodotti da provare nelle sfumature di blu, dalle ultime novità cosmetiche ai grandi classici.

Il blu è il colore beauty di novembre

Dopo mesi dove hanno trionfato i colori caldi e avvolgenti tipici dell'autunno, novembre apre le porte a un colore intenso e profondo: il blu. Una nuance spesso sottovalutata nel make up che rimanda inevitabilmente agli anni '80 ma che oggi viene proposto in chiave raffinata ed elegante: il blu dell'autunno 2022 colora le unghie in modo sofisticato, giocando con finish luminosi e brillanti che illuminano la manicure. Da provare i contrasti di finish per una manicure minimal ed essenziale o le decorazioni lineari e geometriche realizzate con lo smalto blu su una base rosata e delicata. I colori di smalto ideali spaziano dal blu notte, intenso e scuro, al blu elettrico e royal, brillanti e luminosi.

La manicure blu di Novembre

Il blu utilizzato per enfatizzare lo sguardo dona particolarmente agli occhi nocciola e castani, ma anche le iridi più chiare come quelle grigie e azzurre. Il trucco blu non dovrà essere per forza audace e profondo: se da un lato abbiamo smokey eyes e eye liner grafici, dall'altro abbiamo matite sfumate e leggeri tocchi di colore che rendono originale il make up senza esagerare. La vera novità (o meglio, il ritorno) è il mascara blu, utilizzato per vestire le ciglia superiori e inferiori in versione bold. Per chi ama gli eccessi il blu sarà perfetto da indossare anche sulle labbra, a patto che si tratti di un prodotto a lunghissima tenuta per evitare sbavature.

I cosmetici da provare

Tra le ultime novità cosmetiche troviamo il blu in palette di ombretti, mascara e smalti. Se vuoi avere l'imbarazzo della scelta tra le tonalità di blu il prodotto che fa per te è la palette di ombretti Blue Blood di Jeffrey Star, che contiene 18 eyeshadow sulle sfumature di blu, verde e toni neutri. Chi predilige invece un make up più rapido e veloce potrà provare il Cupid's Arrow di Nabla nella colorazione Blue Notte: una matita stylo multi-funzione a lunga tenuta dalla texture cremosa che rilascia un colore intenso e pieno. Per seguire la tendenza del mascara blu il prodotto da provare è il Dark Star Mascara di Pat McGrath Labs che dona volume istantaneo, lunghezza multidimensionale e colore brillante in una sola passata. Chi ama osare non potrà fare a meno di provare il nuovo rossetto KVD Beauty – Everlasting Hyperlight nella nuance Scorpiris, che unisce la nuova texture leggera e confortevole con lunghissima tenuta. Per una manicure di tendenza lo smalto da non perdere è della nuova collezione di OPI, la Jewel Be Bold Collection: la colorazione OPI’m a Gem è un nero tempestato di glitter blu e azzurri per una look scintillante.