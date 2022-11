Tendenze capelli e make up Autunno/Inverno 2022-2023

Le ciglia dell’autunno inverno 2022 si colorano di blu: il ritorno del mascara colorato Ritorna il mascara blu, cosmetico iconico degli anni ’80 e ’90: le ciglia di tendenza sono colorate, dalle nuance pop e vivaci del blu elettrico a quelle più intense del blu notte.

A cura di Federica Ambrogio

Pat McGrath – DARK STAR Mascara

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze capelli e make up Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per qualche anno è rimasto nascosto nei ricordi beauty degli anni '80 e '90, ma ora il mascara blu ha di nuovo fatto capolino nei nostri beauty case. Le ciglia dell'autunno inverno 2022 si colorano di blu, dalle nuance elettriche e vivace fino all'intenso e profondo blu notte. Ritorna il mascara blu, prodotto iconico di qualche decade fa che incorniciava anche gli occhi di Lady Diana e che oggi diventa nuovamente protagonista del make up di tendenza per la stagione autunnale. Scopri come indossarlo e tutti i mascara da provare!

Il ritorno del mascara blu

Cosmetico cult degli anni '80 e '90 quando veniva utilizzato per creare make up pop e audaci o semplicemente per definire lo sguardo con un colore diverso dal nero, il mascara blu torna a gran voce tra le tendenze make up dell'autunno inverno 2022. Coloratissimo, intenso e luminoso viene utilizzato abbinato a make up ton sur ton per chi ama gli effetti particolarmente audaci, mentre chi ama i look più soft e sobri troverà l'abbinamento perfetto tra mascara blu e ombretti dai toni più neutri, come il marrone e il bronzo. Il mascara blu è ideale per esaltare gli occhi scuri, come il marrone e il nocciola ma valorizza anche le iridi più chiare, come ad esempio quelle grigie o azzurre. Potrai scegliere di applicarlo su tutte le ciglia oppure di colorare solo le punte, definendo prima le tue ciglia con un mascara nero o blu notte.

Tra i prodotti da provare c'è il DARK STAR Mascara di Pat McGrath Labs, nella colorazione Ultraviolet Blue: è caratterizzato da una formula ibrida in gel che scivola sulle ciglia per definirle e allungarle regalando volume estremo. Iconico il Volume Effet Faux Cils nella nuance Bleu Extrême di Yves Saint Laurent Mascara per ciglia piene e dal volume massimo. Se non vuoi rinunciare al blu ma non ami particolarmente le sfumature elettriche e vivaci il mascara che fa per te è di Byredo, nella colorazione Tears in Rain: un intenso blu notte profondo e sensuale che renderà il tuo sguardo elegantissimo.