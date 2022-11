Tendenze capelli e make up Autunno/Inverno 2022-2023

Triple french, la manicure coloratissima dell’autunno da copiare a Chiara Ferragni Tra le manicure più trendy dell’autunno c’è la triple french: una nuova versione della classica french manicure che Chiara Ferragni porta scegliendo colori vivaci e glitterati.

A cura di Federica Ambrogio

La manicure più trendy dell'autunno è ancora una volta quella indossata da Chiara Ferragni: dopo le unghie total black, un vero must have per la stagione autunnale, è il momento di unghie luminosissime e di una french manicure davvero particolare. Chiara infatti ha sfoggiato un triple french con colori brillanti e luminosi abbinati a una base neutra e rosata. Una nail art facile da realizzare e da tenere a mente anche per le prossime feste natalizie. Ecco come crearla e tutte le idee da cui prendere ispirazione!

Tiple french, la nail art dell'autunno

La french manicure si reinventa: dopo la versione colorata è il momento del triple french, tre linee sovrapposte che decorano la punta dell'unghia, in abbinamento a una base neutra e luminosa da creare con uno smalto rosa cipria, avorio, bianco latte o crema. Chiara Ferragni ha scelto per la sua manicure tre smalti glitterati e luminosi nelle tonalità del blu, fucsia e celeste ma potrai sbizzarrirti con i finish e colori che preferisci. La triple french manicure può essere creata sia sulle unghie arrotondate e a mandorla che su quelle squadrate; è particolarmente indicata per le unghie più lunghe, mentre sulle unghie corte rischia di essere troppo pesante, andando a colorare metà superficie invece che soltanto la lunetta sulla punta.

Realizzare la triple french manicure è davvero facilissimo: ti basterà scegliere tre colori di smalto che potranno essere in gradazione di colore dal più chiaro al più scuro oppure tre colori totalmente diversi, potrai mixare colori chiari a toni più scuri giocando anche con i metallici. Da provare il degradè di toni blu, uno dei colori più trendy per l'autunno, oppure, se sei già nel mood delle feste, abbinare un tocco di oro o argento a uno smalto bianco e uno nero per una manicure elegante e raffinata. Dopo aver steso la tua base neutra su tutta l'unghia inizia a realizzare le linee colorate. Inizia dalla punta dell'unghia, creando la tua linea esternamente e poi procedi con le linee successive. Attendi che le linee siano perfettamente asciutte prima di procedere con quelle successive. Come step finale, per rendere la manicure ancora più luminosa, applica un top coat che renderà le tue unghie lucidissime. Sfoglia la gallery e scopri tutte le idee da copiare e i nuovi smalti da provare!