Tendenze capelli e make up Autunno/Inverno 2022-2023

Total black: la manicure scura dell’autunno 2022 da copiare a Chiara Ferragni La manicure dell’autunno 2022 è total black come quella di Chiara Ferragni: lo smalto nero è intenso e profondo dal finish lucido e brillante. Ecco come realizzarla.

A cura di Federica Ambrogio

L'autunno 2022 vede come protagonista dei colori moda per le unghie lo smalto nero: intenso, profondo e brillante proprio come quello indossato da Chiara Ferragni che ha sfoggiato una manicure total black. Un must have autunnale che si ripropone stagione dopo stagione e che non passa mai di moda: per l'autunno 2022 quindi, la manicure di tendenza sarà scura e dark ma minimal, preferibilmente senza troppe decorazioni.

La manicure total black dell'autunno 2022

Dopo un'estate che ha visto le manicure nude in primo piano, che continueranno ad essere in voga anche durante la stagione autunnale, è il momento di osare con colori più scuri ed intensi. Il re indiscusso è il nero, intenso e lucido, come quello indossato da Chiara Ferragni. La manicure di tendenza dell'autunno 2022 vuole quindi un unico colore su tutte le unghie per creare un effetto total black. Il finish più gettonato è quello lucido e luminoso, ma c'è anche chi preferisce giocare con contrasti di effetto inserendo dettagli opachi. Quello che è certo è che in questo tipo di manicure vengono messe in disparte nail art e decorazioni, preferendo un'unghia minimal e semplice che renda il colore protagonista.

Per rendere le unghie total black eleganti e raffinate è necessario avere una manicure impeccabile: la lunghezza ideale dell'unghia in questo caso è da corta a media, preferibilmente con la punta arrotondata o a mandorla che rende la manicure più dolce. Lo smalto nero andrà poi steso in modo uniforme su tutta l'unghia avendo cura di non lasciare nessuno spazio senza colore. Non dimenticare di applicare come ultimo step il top coat per ottenere un effetto perfettamente lucido. Tra le ultime novità in fatto di smalti da provare per seguire la tendenza dell'autunno c'è lo smalto di OPI nella colorazione Cave the Way della collezione OPI's Fall 2022 Fall Wonders Collection: un nero perlato raffinato che renderà la tua manicure estremamente trendy. Da non perdere poi il gelPLAY di deBBY nella colorazione 52, un nero intenso e profondo. Scopri tutti gli altri smalti da provare quest'autunno nella gallery!