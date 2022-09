Levante irriconoscibile con un nuovo look: ora ha i capelli e le sopracciglia arancioni Levante ha cambiato look in modo drastico, apparendo quasi irriconoscibile sui social. Ha detto addio a capelli e sopracciglia scuri, ha decolorato tutto puntando su un audace biondo aranciato.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di cambiamenti per Levante e lo ha dimostrato sui social. Oltre a essere diventata mamma della piccola Alma Futura da qualche mese, è anche tornata a lavorare con la musica e non potrebbe essere più felice. È stato però nelle ultime ore che ha lasciato davvero senza parole i fan con un piccolo "colpo di testa". Sebbene tutti siano sempre stati abituati a vederla con i capelli lunghissimi e scuri, un vero e proprio "marchio di fabbrica" simbolo delle sue origini siciliane, ora ha rivoluzionato hair look in modo drastico, apparendo quasi irriconoscibile sui social. Non ha esitato a ironizzare sulla questione, facendo riferimento alla possibile reazione sconvolta della sua adorata nonna.

La trasformazione di Levante

Dimenticate i capelli scuri e le sopracciglia folte di Levante, di recente ha cambiato radicalmente stile mostrando il risultato finale sui social. Sarà perché l'autunno è un momento di nuovi inizi o perché semplicemente voleva fare qualcosa di rivoluzionario dopo essere diventata mamma, ma la cosa certa è che ha visitato il parrucchiere chiedendogli qualcosa di davvero insolito. Per la prima volta dopo anni ha detto addio alla chioma nera e ha provato un colore diverso dal solito, il biondo che va nell'arancione. La cosa particolare è che ha decolorato anche le sopracciglia, rendendole praticamente invisibili come richiesto dal trend del momento.

"Nel multiverso sarei così"

Vista l'incredibile trasformazione provocata dal cambio look "a sorpresa", la cantante non ha potuto fare a meno di aggiungere una didascalia ironica alla sua prima foto con i capelli arancioni. Le sue parole sono state: "Nel multiverso sarei così, ne sono certa. In ogni verso la nonna Rosalia si incazza da pazzi. Pazienza". Insomma, Levante potrà anche aver stravolto la sua immagine ma non per questo ha perso l'animo irriverente che da sempre la contraddistingue e, sebbene sua nonna Rosalia stenterà a riconoscerla, non potrebbe essere più soddisfatta del cambiamento. Quand'è che debutterà sul palco in questa inedita versione "aliena"?