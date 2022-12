La frangia a tendina da copiare a Mercoledì Addams è la tendenza del momento Hai voglia di cambiare taglio di capelli? È il momento di provare la frangia a tendina come quella indossata da Jenna Ortega nella serie TV del momento, Mercoledì Addams. Scopri il look di tendenza per l’inverno.

A cura di Federica Ambrogio

Non ci sono dubbi: il trend del momento per quanto riguarda i tagli di capelli è la frangia a tendina da copiare a Mercoledì Addams. Nella serie TV firmata da Tim Burton dedicata alla figlia maggiore della famiglia Addams, la protagonista è Jenna Ortega: è lei ad aver fatto diventare must have della stagione invernale la frangia a tendina, grande cult degli ultimi tempi. Un dettaglio che rende il look della protagonista più moderno e attuale, da copiare subito.

Il nuovo look di Mercoledì Addams con la frangia a tendina

Dimenticatevi la riga centrale perfettamente dritta con cui siamo stati abituati a vedere, e immaginare, Mercoledì Addams perchè oggi ha un nuovo look, più moderno e trendy. La nuova serie TV Netflix ha presentato una nuova Mercoledì: immancabili le trecce lunghe e corvine, ma la riga centrale ed estremamente precisa è stata sostituita da una riga più morbida e soprattutto da una modernissima frangia a tendina. Sembra che il look più sbarazzino e attuale, meno infantile, sia stato voluto dallo stesso Tim Burton. Inizialmente si pensava di utilizzare una frangia posticcia e più lunga, ma Jenna Ortega ha deciso di darci un taglio per davvero, dando così all'immagine del suo personaggio un aspetto ancora più realistico.

Il nuovo look di Mercoledì Addams è senza dubbio più sbarazzino e fresco, un tocco di modernità che rinfresca l'iconico hair style con riga centrale e trecce lunghissime che abbiamo visto indossare da Christina Ricci. La nuova Mercoledì ha un look così trendy da essere diventato il look più copiato dell'inverno. La frangia a tendina è leggermente più lunga sui lati e si apre al centro in modo naturale, dando così ai capelli un look sbarazzino e naturale. Il vantaggio in più? Sta bene a tutte: addolcisce i visi dai lineamenti squadrati e spigolosi ma al tempo stesso rende più armoniosi i volti tondi, e può essere portata sia sul capello liscio che mosso, abbinata ai tagli lunghi o a quelli più corti come i caschetti e i bob. Un vero must have da non lasciarsi sfuggire per l'hair look da sfoggiare quest'inverno.