Tendenze capelli autunno inverno 2022-23: tagli, colori e look Cortissimi come il pixie cut, medi e scalati per un hair style sbarazzino o lunghi e morbidi: ecco tutte le tendenze capelli dell’autunno 2022, dai tagli alle acconciature.

A cura di Federica Ambrogio

Luminosi, scalati e naturali: le tendenze capelli per l'autunno inverno 2022 2023 arrivano direttamente dalla passerelle e portano in primo piano look effortless e sbarazzini, sia per i tagli più corti come il pixie cut per chi vuole seguire il colpo di testa di Emma Watson che per i look medi e scalati. Trecce e chingon, così come la coda di cavallo, saranno invece le acconciature più trendy dell'autunno per chi vuole raccogliere i capelli: dalle versioni eleganti e raffinate a quelle più sbarazzine e spettinate. Anche per i colori capelli si torna alla naturalezza con schiariture soft e luminose e colori scuri intensi e avvolgenti: dal castano al biondo, passando per i riflessi ramati e il nero. Sfoglia la gallery e scopri i look più belli visti in passerella!

I tagli corti, dal bowl cut al pixie cut

Il taglio corto sarà al centro dell'attenzione, soprattutto dopo il cambio look di Emma Watson: l'attrice è diventata il volto di Prada Beauty e per l'occasione ha sfoggiato un pixie cut cortissimo con una micro frangetta che ricorda il look indossato qualche anno fa. Un taglio perfetto per i visi minuti e proporzionati e per chi ama i look mascolini.

Tra i tagli corti visti in passerella c'è il pixie cut spettinato di Alexandre Vauthier e il meraviglioso taglio corto visto sulla passerella di Chanel: un bowl cut elegante e raffinato con maxi ciuffo frontale.

Il pixie cut di di Alexandre Vauthier

Il baby bob e l'intramontabile caschetto:

Non poteva di certo mancare il caschetto tra i tagli più trendy dell'autunno inverno 2022 – 2023. Anche quest'anno il bob sarà uno dei tagli più gettonati, in tutte le sue varianti. Sulla passerella di Chanel lo abbiamo visto in versione mini con il baby bob, con la lunghezza che sfiora le orecchie, portato spettinato con un accenno di styling mosso ma anche liscio e ordinato.

Il caschetto dell'autunno 2022 però può essere anche più lungo, sfiorando le spalle e con le punte pettinate verso l'alto come quello indossato da Florence Pugh o con la frangia netta e precisa come abbiamo visto sulla passerella di Viktor & Rolf. Uno styling da provare è quello la riga laterale.

Il caschetto con riga laterale di Florence Pugh

I tagli medi dell'autunno 2022

I tagli medi di tendenza hanno un'unica protagonista: la scalatura. Che siano lisci o ricci poco importa, il look più trendy per i tagli di capelli medi è scalato. Massimo volume alla radice come sulla passerella di Ronald Van Der Kemp oppure punte ribelli e franga come il look scelto per la sfilata di Christian Dior.

Taglio medio e scalato sulla passerella di RVDK Ronald Van Der Kemp

Capelli lunghi, i tagli di tendenza

Quest'autunno i capelli lunghi si portano con onde e movimenti delicatissimi e naturali, appena accennati, come gli hair look visti sulla passerella di Fendi e di Ports 1961. Scriminatura centrale e volumi naturali che creano un look naturale e romantico.

Il capello lungo con scriminatura centrale sulla passerella di Fendi

Chingon, trecce e code: le acconciature dell'autunno

L'autunno inverno 2022 – 2023 non rinuncia ai raccolti: gettonatissime le trecce, piccole e fini indossate ai lati del viso o inserite all'interno dell'acconciatura per impreziosirla. Il raccolto must have sarà ancora una volta lo chignon, elegante o sbarazzino, ma anche la coda di cavallo alta abbinata ad uno styling liscio.