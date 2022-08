Emma Watson con i capelli cortissimi: cambia look e torna al pixie cut Emma Watson è la nuova ambassador di Prada Beauty e ad annunciarlo è stata la Maison sui social. Per l’occasione l’attrice ha cambiato look in modo drastico, apparendo quasi irriconoscibile con un pixie cut cortissimo.

A cura di Valeria Paglionico

Emma Watson ha raggiunto un nuovo e importante traguardo nella sua carriera professionale: oltre a essere un'attrice e una regista di successo, ora è diventata anche modella. Prada ha scelto lei come nuova ambassador della collezione beauty, immortalandola meravigliosa in primo piano per dare l'atteso annuncio. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan? La star ha cambiato look in modo drastico, apparendo quasi irriconoscibile in una nuovissima versione. Niente più caschetto e sfumature caramello, Emma si è ispirata ai primi anni della sua carriera tornando a un cortissimo pixie cut.

Emma Watson è la nuova ambassador di Prada Beauty

"Prada annuncia Emma Watson come nuova ambassador di Prada Beauty. L'attrice, attivista e artista britannico incarna l'essenza di una donna Prada multidimensionale. Visita @PradaBeauty per l'anteprima esclusive del debutto alla regia di Emma Watson": queste sono le parole comparse sul profilo social della Maison per comunicare che da oggi in poi l'attrice sarà il volto della collezione beauty. Per l'occasione ha posato in primissimo piano con le lentiggini in vista e gli occhi allungati da una linea di eye-liner. Trucco appena accennato, manicure naturale, abito arancio e maxi orecchino logato: Emma ha dimostrato di essere un'icona fashion semplice e super elegante.

Emma Watson nel 201 col pixie cut

Il nuovo taglio di capelli di Emma Watson

A fare la differenza nello scatto realizzato per Prada dal fotografo Harley Weir è stata l'acconciatura di Emma Watson. Negli ultimi tempi aveva abituato i fan al suo long bob con la fila laterale color caramello ma ora ha cambiato registro in modo drastico. Ci ha dato un taglio ed è tornata al pixie cut, il taglio corto che sfoggiava intorno al 2010, ovvero dopo la fine delle riprese di Harry Potter. Micro frangia, piega increspata e ciuffetti leggermente più lunghi sulle orecchie: la diva ha modificato anche il colore optando per un castano scuro ramato. Quando debutterà su un red carpet internazionale con questa acconciatura inedite? L'unica cosa certa è che non potrebbe essere più moderna, fresca e sbarazzina.