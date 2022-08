Hair Gem: il ritorno della tendenza anni 2000 con i diamantini tra i capelli Si applicano sui capelli con un apposito tool ed è subito anni ‘2000: i diamantini che illuminano i capelli che piacciono tanto alle celeb sono la tendenza dell’estate 2022.

A cura di Federica Ambrogio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Primavera-Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra le tendenze capelli che spopolano su Instagram non potete non aver notato i diamantini tra i capelli: un look facilissimo da realizzare grazie a un tool che ha tutta l'aria di arrivare direttamente da quel periodo a cavallo tra anni '90 e 2000 quando le pop star amavano impreziosire i loro capelli con strass e perle. Oggi il tool per ricreare il look spopola su Instagram: un accessorio che nasce per decorare i capelli dei più piccoli che sta diventando però un vero must have per le acconciature dell'estate 2022.

Da quando Alicia Keys li ha sfoggiati al Met Gala e Hailey Bieber per la campagna pubblicitaria del suo brand skincare i diamantini tra i capelli sono diventati il look da copiare per avere un'acconciatura di tendenza per l'estate 2022. Basta infatti dare un'occhiata a Tik Tok e Instagram per vedere come anche le celebrities siano affascinate dal tool che permette di impreziosire i capelli con i diamantini in totale autonomia e in pochissimo tempo. Da Valentina Ferragni a Paola Turani è un susseguirsi di reel in cui influencer e celebrities provano il tool più famoso del momento: si chiama Blinger e basta inserire le ciocche all'interno del tool ed esercitare una leggera pressione per far aderire lo strass al capello. I glitter in dotazione sono di diversi colori, per permetterti di liberare la tua creatività con la tua acconciatura. Non rovinano il capello e per rimuovere i glitter dai capelli sarà poi sufficiente utilizzare le dita.

Nonostante questo pratico tool stia facendo il giro del web esistono anche altre alternative per seguire la tendenza hai gem: dai brillantini da attaccare sui capelli con la colla make up fino agli anellini da intrecciare alle ciocche, proprio come si utilizzava negli anni ‘2000. Tra i look che spopolano ci sono i diamantini applicati tra i capelli sciolti, soprattutto se mossi, per dare un tocco di luce alla chioma. Si possono però anche utilizzare per le acconciature come ad esempio la coda di cavallo e chignon: in questo caso applica i glitter prima di raccogliere i tuoi capelli concentrandoli alla radice per impreziosire la tua acconciatura.