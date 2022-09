Elisabetta Gregoraci fa la tinta ai capelli da sola: il cambio look è casalingo Elisabetta Gregoraci ha condiviso sui social una foto in asciugamano mentre si “improvvisa” parrucchiera a mezzanotte.

Settembre è il mese della ripartenza: si torna al lavoro, si ricomincia la palestra e spesso si cambia look. Moltissime star infatti hanno fatto tappa dal parrucchiere tra le vacanze estive e i nuovi impegni professionali, in modo da coccolare i capelli e presentarsi al meglio sul set. Elisabetta Gregoraci invece ha deciso di fare da sola: si è tinta i capelli in casa e poi ha mostrato il risultato sui social.

La tinta "casalinga" di Elisabetta Gregoraci

La settimana scorsa Elisabetta Gregoraci era alla mostra del cinema di Venezia, dov'è arrivata in reggiseno di pizzo, e ora è di nuovo sul set: insomma, le vacanze sono un ricordo lontano e l'agenda è più fitta che mai. Così fitta, forse, che non c'è neanche tempo di prenotare un appuntamento dal parrucchiere: si è ritoccata il colore in bagno, in casa, a mezzanotte. Sui social ha condiviso un selfie avvolta in asciugamano, come appena uscita dalla doccia, con la tintura applicata sulle radici dei capelli. "A mezzanotte che fai di solito? – ha scritto nella storia su Instagram – La tinta, ovvio!".

Elisabetta Gregoraci in asciugamano su Instagram

Il giorno dopo la showgirl è tornata sul set con i capelli perfettamente in piega, castani e lucenti. Del resto, a tutti è capitato di ridursi all'ultimo minuto prima di un impegno importante, improvvisandosi estetiste o parrucchiere nel bagno di casa. A quanto pare, capita anche ai vip!