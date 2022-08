Effetto “sunkissed”, il colore di capelli che piace a Meghan Markle Meghan Markle lancia una nuova tendenza per chi vuole illuminare le chiome scuri e corvini con riflessi luminosi, proprio come se i capelli fossero baciati dal sole.

Se vi ricordate Meghan Markle con i capelli scuri e corvini è tempo di dare un'occhiata al suo nuovo colore di capelli che detta tendenza per chi vuole illuminare i capelli scuri. La Duchessa di Sussex infatti ha arricchito la sua chioma con dei riflessi che non sono passati inosservati e che hanno reso i suoi capelli luminosi e ancora più preziosi con un effetto golden e baciato dal sole. La tendenza infatti si chiama sunkissed brunette, per via dell'effetto sui capelli che ricorda proprio le schiariture che si ottengono naturalmente al sole.

Sunkissed brunette, il colore di tendenza per le castane

Se hai i capelli castani o corvini e vuoi dare un tocco di luce alla tua chioma puoi copiare l'idea che ha avuto la colorist di Meghan Markle, Kadi Lee, che ha creato delle schiariture naturalissime impreziosendole con un tonalizzante dorato che regala alla chioma un effetto baciato dal sole, come se i capelli si fossero schiariti naturalmente in spiaggia. Kadi, titolare di Highbrow Hippie, uno studio olistico di bellezza e benessere, è l'autrice anche del rosso di Julia Roberts e per la Duchessa ha studiato un effetto naturale in modo da non vincolare il ritocco dal parrucchiere nei mesi estivi, garantendo sempre un effetto luminoso e tridimensionale.

Il segreto è quello di non esagerare, ha rivelato la colorist della Duchessa a Vogue America: le schiariture vengono create delicatamente e in sfumatura appuntamento dopo appuntamento andando a costruire il colore su misura per ogni cliente. Non manca mai il tocco finale di gloss per dare maggiore lucentezza al capello. Quando il capello è scuro come quello di Meghan è importante non schiarire troppo: le tonalità da preferire per le schiariture sono quindi quelle del castano miele, castagna, ramato e cioccolato che si fondono perfettamente anche con i capelli più scuri.