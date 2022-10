Capelli sposa 2022, le acconciature e gli accessori di tendenza per l’autunno-inverno Sciolti, raccolti in una coda minimal o in un elegante chignon. La sposa dell’autunno 2022 potrà impreziosire la sua acconciatura anche con punti luce e dettagli luminosi.

A cura di Federica Ambrogio

Pronovias

La scelta dell'acconciatura sposa non deve mai essere casuale: l'hair style infatti dovrà valorizzare la forma del viso ed essere in totale armonia con l'abito e con il mood del tuo matrimonio. Se ti sposi nei mesi autunnali o invernali, per un'acconciatura glamour ed elegante puoi seguire i trend capelli dell'autunno inverno 2022-2023, dai capelli sciolti e impreziositi da dettagli luminosi come punti e perle, ma anche coroncine di fiori, perfette per dare un tocco trendy anche ai semi raccolti. Non passano mai di moda i raccolti come lo chignon, basso o alto per un effetto più sbarazzino, perfetti per chi vuole indossare il velo o una veletta. Scopri nella gallery tutte le tendenze del momento da provare per la tua acconciatura sposa.

Lo chignon elegante

Tra le acconciature raccolte per la sposa più gettonate di sempre ci sono gli chignon: un classico intramontabile che può essere portato basso sulla nuca oppure alto per un look più sbarazzino. Di tendenza lo chignon annodato proposto da Salvo Filetti nella collezione La Sposa degli Scacchi: altissimo e impreziosito da punti luce che potranno essere abbinati per forma e colore ai dettagli dell'abito e del bouquet. Lo chignon è perfetto da abbinare al velo, lungo o corto che sia, che potrà essere posizionato alla base dello chignon se scegli di realizzarlo alto oppure, nel caso di uno chignon basso, appena sopra per un look elegante e romantico.

L’accessorio di Pronovias che impreziosisce lo chignon

La coda per una sposa minimal

Chi non ama le acconciature elaborate ma non vuole rinunciare ad avere i capelli raccolti potrà scegliere la coda, uno dei look più trendy di sempre per una sposa non convenzionale. Ideale per raccogliere i capelli lunghi, lo styling perfetto è quello liscio da fermare in una pony tail bassa e ordinata. Se non vuoi rinunciare a un tocco di luce l'accessorio che fa per te è di Atelier Emé: un fermaglio luminoso da inserire alla base della coda, caratterizzato da una pioggia di frange brillanti che daranno luce alla tua acconciatura.

L’accessorio luminoso di Atelier Emé per impreziosire la coda

I capelli sciolti per la sposa moderna

Chi l'ha detto che la sposa debba avere per forza i capelli raccolti? Negli ultimi anni abbiamo assistito al trionfo del capello sciolto anche per la sposa. Un look perfetto sia per chi ha i capelli corti e sfoggia un caschetto impeccabile, magari impreziosio da un cerchietto o da una veletta, ma anche per chi ha i capelli lunghi e che potrà giocare maggiormente con lo styling, creando onde morbidissime e sinuose oppure creando un liscio perfetto e ordinato. Come accessorio, oltre ai cerchietti sono ideali le coroncine di fiori, a patto che siano realizzati con fiori di piccole dimensioni in armonia con l'abito e il bouquet.

L’hair styling sciolto di Yolanda Berasturi

Capelli sposa autunno-inverno, gli accessori: dai punti luce alla veletta

Per impreziosire l'acconciatura sposa avrai diverse opportunità, da quelle più classiche a quelle più audaci. I punti luce potranno essere piccoli e inseriti all'interno della tua acconciatura, ma potrai scegliere anche di indossare fermagli e mollette preziose. I cerchietti potranno essere in tessuto oppure ricoperti di perline, altro grande must per la sposa dell'autunno inverno 2022: perle di diverse dimensioni applicate in radice oppure nel fermaglio della coda saranno tra gli accessori più trendy della stagione. Ritorna anche la veletta, da abbinare sul capello cortissimo oppure raccolto.