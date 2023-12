Diletta Leotta in partenza per New York: la sua french manicure glitterata è perfetta per Capodanno Diletta Leotta è pronta per partire per New York, è proprio lì che trascorrerà il Capodanno (probabilmente con Loris Karius e Aria). Prima di mettersi in volo ha fatto visita all’estetista e ha rinnovato la manicure: ecco la nail-art che ha scelto per dare il via al 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Capodanno si avvicina e praticamente tutti si stanno preparando per renderlo davvero speciale tra cene in compagnia ed esperienze originali. Le star non fanno eccezione e sui social documentano gli ultimi giorni del loro 2023 tra impegni lavorativi e dolci serate in famiglia. In molte stanno partendo alla volta di mete più o meno esotiche, da Elisabetta Grecoraci che è in Kenya con Flavio e Nathan Falco Briatore a Michelle Hunziker che si gode la neve e la montagna. Diletta Leotta è solo l'ultima a essersi aggiunta alla lista, proprio nelle ultime ore ha annunciato di essere pronta per andare alla "conquista" di New York e lo ha fatto con una manicure che si rivelerà perfetta per l'ultima notte dell'anno.

Diletta Leotta dall'estetista prima di Capodanno

Al motto di "Ready for NY", Diletta Leotta ha annunciato di essere in partenza della Grande Mela: a quanto pare è lì che trascorrerà il Capodanno (probabilmente in compagnia del fidanzato Loris Karius e dell'adorabile figlia Aria, con i quali si è immortalata in un dolcissimo scatto di famiglia sullo sfondo di alcune scintillanti lucine in pieno stile natalizio). Cosa ha fatto prima di affrontare il volo internazionale che la porterà oltreoceano? È passata dall'estetista di fiducia MichelaMay, una delle più amate dalle star che vivono a Milano, meglio nota sui social come La Coach delle Unghie, così da preparare al meglio il suo beauty look per dare il via "col botto" al 2024.

Diletta Leotta con Loris Karius e la figlia Aria

La manicure da avere a Capodanno è sparkling

Quale migliore occasione del Capodanno per brillare? Diletta Leotta lo sa bene ed è per questo che in fatto di manicure ha seguito il trend della moda sparkling, declinandolo però in una versione super chic. Niente decorazioni di cristalli o colori vitaminici, ha preferito una semplice base nude ma con un filo di glitter argentati che hanno dato vita a un french elegantissimo ma allo stesso tempo originale. In quante seguiranno il suo esempio per aggiungere un tocco scintillante ma non troppo eccessivo ai look di Capodanno? A questo punto, dunque, non resta che attendere il 31 dicembre per capire se abbinerà la french manicure con i glitter a un abito ugualmente sparkling.

Leggi anche La french manicure a cuore per le unghie di San Valentino

La french manicure con i glitter di Diletta Leotta