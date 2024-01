“La beneficenza serviva per rafforzare la sua immagine”: cosa dice la Procura generale su Chiara Ferragni Secondo la Procura generale presso la Corte di Cassazione, che ha affidato l’indagine a Milano togliendola a Cuneo, la presunta attività di beneficenza affiancata ad almeno tre operazioni commerciali serviva a Chiara Ferragni “per rafforzare mediaticamente la sua immagine”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sarà Milano, e non Cuneo, la Procura adatta a indagare sul presunto illecito di truffa aggravata commesso da Chiara Ferragni attraverso alcune operazioni commerciali dal dichiarato fine benefico. Sarebbe stata lei infatti, secondo gli investigatori, a ottenere un illecito profitto nei casi del pandoro Balocco, della bambola realizzata con Trudi e dell'uovo di Pasqua con Dolci Preziosi: nello specifico, l'imprenditrice digitale avrebbe ottenuto da queste operazioni un ritorno patrimoniale legato al "rafforzamento mediatico" (e quindi economico) della sua immagine nel "veicolare una rappresentazione di sé strettamente associata all’impegno personale" nella beneficenza.

Campagne di beneficenza che, in realtà, per gli inquirenti si sarebbero trattate di "menzogne" realizzate unicamente a fini personali: quanto più il nome di Chiara Ferragni era associato a un’operazione benefica, infatti, tanto più si sarebbe rafforzato il consenso del pubblico verso di lei e di conseguenza i soldi nelle sue casse, anche se poi non effettuava nessuna donazione agli enti benefici del caso.

Per la Procura milanese si tratterebbe insomma di un unico "disegno criminoso" che l'imprenditrice digitale e le sue società avrebbero seguito addirittura dal 2019. "Una condotta ripetuta nel tempo dalla influencer", che sui social "accosta ad operazioni di tipo commerciale intenti benefici" con post, immagini, storie e video "fuorvianti" o comunque idonei a condizionare il consumatore che, quindi, subisce un "duplice danno", richiamato "con l'inganno" dal potente nome di Chiara Ferragni e del suo "messaggio pubblicitario manipolatorio" e così indotto a pagare un prodotto a un "prezzo maggiorato".

Dal decreto con il quale stabilisce che la competenza sulla vicenda del pandoro Balocco griffato Ferragni è della procura di Milano, emerge anche l'iscrizione nel registro degli indagati del manager Fabio Maria Damato. E il "modus operandi" che sarebbe comune ad almeno tre campagne commerciali spacciate per iniziative benefiche tra il 2019 e il 2022.

Si tratta della bambola in edizione limitata realizzata con Trudi, i cui proventi sarebbero andati all’associazione Usa contro le discriminazioni Stomp out bullying, esclusa però dal ceo Ros Ellis attraverso una dichiarazione rilasciata ai media nazionali. Così come nel caso delle uova pasquali Dolci Preziosi per il progetto benefico I Bambini delle Fate, passato dai 200 mila euro del 2021 ai 500 mila euro dell’anno successivo, e il pandoro Pink Christmas Balocco, da cui avrebbe ricavato più di un milione di euro: in ambedue le situazioni la donazione benefica, però, sarebbe stata fatta dalle sole aziende, svincolata dalle vendite del prodotto griffato Ferragni (36mila euro da Dolci Preziosi e 50mila euro da Balocco).