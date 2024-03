Come abbinare le gonne con gli stivali: 5 look di tendenza da copiare Il mix gonna e stivali è uno dei più trendy da provare. Dalle gonne a pieghe indossate con stivali alti, ai cuissarde con mini gonne, fino alle longuette con i boots e i camperos, ecco gli abbinamenti da provare e i look di moda da copiare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Stella McCartney, Benetton, Bally

Stivali e gonne insieme, un binomio che da sempre fa tendenza, ma quali sono abbinamenti migliori da provare? Cosa prevedono le tendenze del 2024 e come si indossano gli stivali con le gonne? Solitamente gli stivali, soprattutto se alti, si indossano con mini gonne o sopra jeans e pantaloni skinny, quest'anno il must sono però gli abbinamenti con gonne lunghe o midi e stivali alti in modo da creare un outfit dal sapore anni '70.

I cuissarde, che sono gli stivali alti fino alla coscia, negli ultimi anni hanno letteralmente preso il sopravvento sui classici modelli al ginocchio e sugli ankle boots alla caviglia. Queste varianti altissime ormai si indossano anche in primavera e in estate, sia con gonne mini che con skirt più lunghe. Gli abbinamenti di tendenza prevedono poi accostamenti inconsueti, come i camperos che si indossano con lunghe gonne romantiche a balze o con gonne midi a pieghe indossate su stivali in pelle per creare un outfit "continuo" in cui la gamba non resta nuda.

Gli stivali con gonne dallo spacco frontale

Veronica Beard

Tra gli abbinamenti più cool di gonne e stivali ci sono quelli con skirt longuette o midi aperte sul davanti, dalle quali spuntano i maxi stivali, in modo da creare un particolare effetto in cui gli stivali vengono svelati grazie allo spacco centrale della gonna.

Bally

L'abbinamento anni '70 con gonne a pieghe e stivali

Benetton

Molto chic e di tendenza l'abbinamento di gonne a pieghe o a ruota con stivali alti al ginocchio, magari in pelle o vernice, dalla punta tonda o con zeppa e tacco largo. Questi abbinamenti ricordano quelli di moda negli anni '70, dove le gonne midi si indossano con bluse in seta, blazer in lana sui toni del marrone e stivali dal tacco basso o medio che coprono il polpaccio.

Fendi

Le mini gonne si abbinano con gli stivali cuissarde

Etro

Per le amanti del cuissarde, gli stivali che arrivano alla coscia, l'abbinamento da scegliere è quello del maxi stivale con gonne corte o mini. In questo caso la gonna dalle dimensioni ridotte mostra lo stivale nella sua interezza, rendendolo protagonista del look.

Valentino

Gonne longuette e stivali, l'abbinamento cool ed elegante

Brunello Cucinelli

Un altro abbinamento molto chic e ricercato è quello che prevede l'accostamento di gonne a tubo e longuette con stivali alti dal tacco basso e mini. Questi look sono perfetti anche per la sera, magari con gonne gioiello e stivali in pelle nera.

Tory Burch

Romantic western: gonne in pizzo e stivali texani

I look più cool e originali di quest'anno sono quelli in cui convivono ispirazioni opposte, come quelli in cui abiti romantici, realizzati in pizzo, con fantasie floreali o con lunghe gonne caratterizzate da ruche e balze, sono abbinate a stivali camperos e texani.

Zimmermann