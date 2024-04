video suggerito

Fedez e Chiara Ferragni non si seguono più sui social. Sembra esser questo l'atto definitivo della loro separazione, quello determina la rottura in maniera ancor più concreta, per una coppia che sulla narrazione social ha costruito gran parte della sua quotidianità. Ancor prima di questo gesto, era stato proprio il rapper a non seguire più sui social le sorelle della moglie, ricevendo in cambio lo stesso trattamento dal cognato Riccardo, marito di Francesca Ferragni.

L'unfollow sui social, l'ultimo atto della separazione

Non che ci fossero dubbi sulla fine, reale, della storia tra Fedez e Chiara Ferragni, d'altra parte lo aveva detto lui stesso nel corso dell'intervista a Belve: "Sono stati tre anni duri, non abbiamo retto". Qualcosa tra loro si è rotto ed è stato difficile, a questo punto impossibile, rimettere insieme i pezzi di una storia che aveva alimentato, sin dalla spettacolare proposta di matrimonio, i desideri d'amore del loro pubblico, affamato di conoscere ogni particolare della loro vita, ancor di più da quando la famiglia si è allargata con l'arrivo di Leone e Vittoria. Nelle ultime ore, quindi, il fatto che i due abbiano smesso di seguirsi su Instagram, il regno della loro comunicazione, è ancor più significativo. D'altronde, sembrerebbe che i due si siano anche bloccati, dal momento che non compaiono i tag nelle foto in cui sono insieme, anche con i bambini.

Proprio i bambini sono diventati l'emblema di un nuovo modo di raccontarsi dell'ex coppia sui social. Durante i loro viaggi e anche per i compleanni dei bambini, nelle foto pubblicate sui rispettivi profili Leone e Vittoria vengono ritratti di spalle perché, come spiegato anche da Francesca Fagnani, in questo momento l'obiettivo primario è sempre quello di tutelarli, su consiglio anche dei legali che stanno seguendo Fedez e sua moglie, seppur ancora per poco. La distanza tra loro è ormai sempre più netta: lui vive in una nuova casa, lasciando l'appartamento da svariati mq nel cuore di Milano, casa dove ha trascorso anche la prima notte con i figli.