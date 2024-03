Le sorelle di Chiara Ferragni smettono di seguire Fedez su Instagram: anche il rapper fa lo stesso Poco dopo aver cambiato immagine del profilo Instagram, scegliendone una da solo, Fedez ha smesso di seguire i profili delle cognate Valentina e Francesca Ferragni. E anche loro hanno fatto lo stesso, anche se non si sa con certezza da chi sia partito il gesto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Prima il cambio dell'immagine del profilo Instagram, ora il ‘segui' tolto alle cognate. Fedez ha aggiunto un altro tassello nel complicato rapporto con Chiara Ferragni, che appare ormai al capolinea. Poco dopo aver scelto una foto social che lo ritrae solo, il rapper ha smesso di seguire i profili di Valentina e Francesca Ferragni, rispettivamente la sorella minore e maggiore della moglie. E anche loro hanno fatto lo stesso, anche se non si sa con certezza se siano state loro o lui a farlo per primo. Che ormai non ci sia più speranza di recuperare?

Fedez e le sorelle di Chiara Ferragni non si seguono più su Instagram

Oltre al cambio dell'immagine del profilo su Instagram, c'è un altro gesto social che non è passato inosservato agli occhi dei fan più attenti dei Ferragnez: cercando tra i ‘seguiti' di Fedez non compaiono più le cognate Valentina e Francesca Ferragni, sorelle della moglie. Si vede solo come il rapper continui a seguire la pagina dedicata al brand di gioielli di Valentina.

Tra i ‘seguiti' di Fedez non ci sono più Valentina e Francesca Ferragni

Una mossa, quella di Fedez, che però è reciproca: anche cercando tra i seguiti' di Valentina e Francesca Ferragni non compare più Fedez. Solo quest'ultima continua a seguire la pagina dell'associazione fondata dal cognato, che aiuta i bambini difficoltà. Non è chiaro chi abbia fatto ‘il primo passo' e forse non è nemmeno così importante, ma è ormai certo che il rapporto tra i Ferragnez sia agli sgoccioli, questa volta anche con la famiglia.

Valentina e Francesca Ferragni non seguono più Fedez su Instagram

Fedez cambia immagine del profilo Instagram e vive lontano dalla famiglia

Ormai da qualche settimana Fedez non vive più con la moglie e i figli e i due farebbero una vita da separati. Stando alle ultime indiscrezioni, il rapper avrebbe cercato una ‘nuova casa da single‘ lontano da CityLife dove viveva con la famiglia. Si tratterebbe di un attico in zona navigli, in affitto per un periodo che durerebbe tre mesi, anche se non è chiaro il motivo. Nel frattempo, Ferragni ha ammesso pubblicamente la crisi ospite di Che Tempo che fa: "Non so come andrà", aveva detto parlando del rapporto con il marito. E lui, su Instagram, ha cambiato l' immagine del profilo, proprio come aveva fatto la moglie qualche tempo fa, prima che Dagospia lanciasse lo scoop sulla separazione. Nessuna traccia dei figli Leone e Vittoria e dell'influencer, ma uno scatto che lo ritrae da solo mentre canta.