Fedez cancella Chiara Ferragni e i figli dall’immagine profilo Instagram: ora sceglie una foto da solo Un altro tassello social si aggiunge nell’intricata crisi dei Ferragnez: Fedez ha cambiato la sua immagine del profilo su Instagram, mettendo una foto che lo ritrae da solo, senza figli e senza la moglie Chiara Ferragni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nell'intricato rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez, che appare ormai al capolinea, si aggiunge un altro tassello social. A metterlo è lo stesso rapper, che ha cambiato l'immagine del profilo su Instagram, apparendo da solo. Nessuna traccia della moglie e dei loro figli Leone e Vittoria. Una scelta che aveva fatto anche la stessa influencer qualche settimana fa, poco prima che Dagospia lanciasse il primo scoop sulla loro separazione.

Fedez cambia immagine del profilo su Instagram: è senza figli e moglie

Nella serata dell'8 marzo, cercando il profilo di Fedez su Instagram si nota una differenza rispetto al passato: l'immagine con cui si presenta ai milioni di followers che lo seguono. Al suo fianco, infatti, non compaiono più i figli Leone e Vittoria e nemmeno la moglie Chiara Ferragni, ma uno scatto che lo ritrae da solo con il microfono in mano e un cappello in testa. Una mossa, quella del cambio del ‘biglietto da visita social', che già la moglie aveva fatto ormai un mese fa, poco prima che Dagospia facesse esplodere il primo scoop sulla loro separazione. L'influencer aveva però scelto un'immagine con i figli (e senza di lui) a differenza del rapper, che invece vuole apparire da solo. In più, cercando tra i ‘seguiti' di Fedez non compaiono più le sorelle della moglie, Valentina Ferragni e Francesca Ferragni.

La nuova immagine del profilo Instagram di Fedez

Fedez vive lontano da Chiara Ferragni, ma prende le sue difese

Ormai da qualche settimana Fedez non vive più con la moglie e i figli e i due farebbero una vita da separati. Stando alle ultime indiscrezioni, il rapper avrebbe cercato una ‘nuova casa da single‘, un attico in zona Navigli, lontano da CityLife, dove invece viveva con la famiglia. La durata dell‘affitto sarebbe di tre mesi: pensa, forse, che la crisi sia reversibile? Non è dato saperlo con certezza, quel che invece è certo è che i Ferragnez non sono più la stessa coppia a cui il pubblico era abituato. "Non so come andrà", aveva ammesso l'influencer in una lunga intervista rilasciata a Che Tempo che Fa.

Nel frattempo però, nonostante la crisi in atto, Fedez ha preso le difese della moglie, che è comparsa sull'ultima copertina del settimanale L'Espresso con il viso truccato da Joker. "Il lato oscuro di Chiara", si legge in prima pagina. "A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia", ha scritto il rapper sul suo profilo Instagram, mettendo una foto di Donato Ammaturo, imprenditore nel settore petrolifero e nuovo proprietario della testata.