Chiara Ferragni come Joker su L’Espresso, Fedez la difende: “Quando un’inchiesta sul vostro editore?” Chiara Ferragni compare, truccata da Joker, sulla nuova copertina de L’Espresso. Una cover piuttosto forte che, infatti, ha scatenato anche la reazione di Fedez, intervenuto sui social scagliandosi contro l’attuale proprietario della testata, nonché noto imprenditore nel settore petrolifero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Da qualche ora, la copertina de L'Espresso, con Chiara Ferragni truccata da clown, sta facendo discutere e non poco. È intervenuto anche Fedez, che su Instagram ha pubblicato alcune storie in cui provoca chi ha scelto di pubblicare la cover della rivista, menzionando l'attuale proprietario della testata, il presidente Ludoil, Donato Ammaturo.

La replica di Fedez alla copertina dell'Espresso

Nonostante la crisi in atto, Fedez prende comunque le parti di sua moglie, che compare sull'ultima copertina dell'Espresso dove il suo viso è truccato da clown, e campeggia la scritta: "Il lato oscuro di Chiara", lasciando intendere che ci sia un approfondimento sugli affari di Chiara Ferragni, piuttosto ingarbugliati dopo lo scandalo dei pandori Balocco. Il rapper, quindi, ha ben pensato di replicare la copertina del settimanale, servendosi di una foto di Donato Ammaturo, imprenditore nel settore petrolifero, nonché nuovo proprietario della testata, replicando lo stesso trucco scelto per coprire il viso della moglie e scrivendo: "A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia". A fare da sottofondo alla storia, la sua canzone cantata con J-Ax dal titolo "Pieno di stronzi".

Il rapper, poi, pubblica un'altra storia nella quale lascia intendere che l'attuale proprietario della testata ha avuto delle amicizie di cui, ad oggi, si sarebbero scoperti affari illeciti. A piè di pagina, come chiosa, due emoji raffiguranti un clown e un tendone del circo, quasi a voler sottolineare una certa inadeguatezza da parte della testata, nel formulare contenuti come quello che vede al centro l'imprenditrice digitale.

Il silenzio di Fedez finora

Dopo la crisi acclarata, è la prima volta che Fedez interviene in difesa di sua moglie, nemmeno dopo i commenti emersi dopo l'intervista da Fabio Fazio, il cantante si era espresso per dire la sua o, più semplicemente, provare ad arginare le critiche attorno alla moglie. L'incontro a Che Tempo che Fa, infatti, non è stato chiarificatore e ha lasciato piuttosto a bocca asciutta coloro che si aspettavano da parte di Chiara Ferragni una spiegazione più dettagliata, se non sulle questioni oggetto di indagini, quanto meno sulla crisi col marito che, però, è stata accennata e riassunta in qualche risposta che non ha lasciato emergere dettagli non conosciuti ai più.