Fedez con i figli Leone e Vittoria nella casa nuova: "La prima notte con papà dopo due mesi" Fedez mostra su Instagram la prima notte con i figli Leone e Vittoria nel nuovo appartamento: "La prima notte con papà dopo due mesi" ha scritto il rapper prima di condividere un pensiero sul futuro dei figli. "Farò in modo che il vostro futuro sia meglio del mio passato".

A cura di Gaia Martino

Fedez con alcune Instagram stories ha documentato la prima notte, dopo due mesi, insieme ai suoi figli. Il rapper è andato a vivere da solo, in una nuova casa, dopo la separazione dalla moglie, Chiara Ferragni, e una volta rientrato dalla California ha subito riabbracciato Leone e Vittoria che hanno potuto visitare, per la prima volta, il nuovo appartamento. "La prima notte con papà dopo due mesi", le parole sui social a corredo di una foto dei bambini di spalle.

La reunion di Fedez con i figli: "Farò in modo che il vostro futuro sia meglio del mio passato"

Ieri sera Fedez ha condiviso alcune immagini della giornata trascorsa con i figli, Leone e Vittoria, dopo essere rientrato dall'America. Erano due mesi che i bambini non dormivano con il papà, stando a quanto scritto dal rapper, e ieri hanno potuto recuperare tutto il tempo perso. In un'altra story che raffigura i bimbi mentre guardano un cartone animato, Fedez ha aggiunto: "Farò in modo che il vostro futuro sia meglio del mio passato".

La prima volta di Leone e Vittoria nella nuova casa

Fedez proprio ieri ha immortalato i figli mentre esploravano il nuovo appartamento e giocavano con i pupazzi da collezione del padre. Tra pezzi di Kaws, il flipper e altri video game machine, Leone e Vittoria si sono divertiti a giocare con il rapper che ora attende di poter montare il muro di lego acquistato a Miami. Uno spazio sarà dedicato anche ai suoi figli: sarebbe stata scelta un'area per realizzare zone a tema Avengers e Frozen. "Mi piacerebbe che ‘la nuova casa del papà' sia più ‘la nostra nuova casa', in cui le loro passioni e la loro creatività possano respirare e vivere concretamente. Non vediamo l’ora che il muro di Elsa e degli Avengers arrivi a casa", le parole del rapper su Instagram dichiarate dopo essere rientrato dal viaggio a Miami con i figli.