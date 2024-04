video suggerito

Criticano i figli di Fedez fotografati di spalle, la reazione del cantante in vacanza con Leone e Vittoria Fedez ha risposto al commento di un utente che, criticando la scelta dei Ferragnez di non mostrare più i volti di Leone e Vittoria, scriveva: "Bambini guardate dall'altra parte che facciamo una foto".

È da un po' di tempo che Chiara Ferragni e Fedez hanno smesso di postare foto con il volto di Leone e Vittoria. Secondo quanto riportato da La Stampa, motivo di questa scelta sarebbe stata una diffida nei confronti dell'imprenditrice digitale per evitare che i figli vengano strumentalizzati e "usati per fare engagement". Il rapper, in vacanza a Miami è stato criticato per la scelta di non pubblicare scatti in cui il viso dei bambini è visibile. In un commento sotto a un suo post, un utente scrive: "Immagino la scena dove… ‘bambini guardate dall’altra parte che facciamo una foto'". La replica di Fedez non si è fatta attendere.

Fedez: "Tu scrivi il tuo commentino retorico, io lo leggo e torno a prendere il sole"

La scelta di non mostrare il volto di Leone e Vittoria è stata oggetto di domande, critiche e puntualizzazione da parte dei followers dei Ferragnez. Dopo aver trascorso le vacanze di Pasqua a Dubai con la madre, la nonna e la zia Valentina, i bambini sono volati a Miami con il Fedez. "From Rozzangeles to Miami" scriveva il rapper su Instagram per annunciare il viaggio (il primo con i figli e senza la moglie). Tra i commenti sotto a uno scatto dalle spiagge della Florida, si legge: "Immagino la scena dove… ‘bambini guardate dall’altra parte che facciamo una foto'". Un commento a cui risponde Fedez: "Mi immagino la scena in cui faccio una foto, tu scrivi il tuo commentino retorico acchiappalike, io che lo leggo torno a prendere il sole".

Fedez in vacanza con Leone e Vittoria: "Finalmente con i miei figli"

Poco dopo essere tornato a Milano dopo le vacanze di Pasqua, Fedez pubblicava un selfie allo specchio (della sua nuova casa) in cui annunciava il prossimo viaggio con i figli: "Milano – Miami. Non vedevo l'ora, finalmente parto con i miei bimbi". Nelle stories seguenti, prima un video con suo padre Franco Lucia"già pieno" mentre trascinava un carrello pieno di bagagli con l'aiuto di Leone e Vittoria, poi uno scatto con la scritta: "From Rozzangeles to Miami". Si tratterebbe della prima vacanza di Fedez in compagnia di Leone e Vittoria senza Chiara Ferragni.