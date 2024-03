Perché Chiara Ferragni non mostra i volti dei figli su Instagram: “Fedez l’avrebbe diffidata” Secondo quanto ricostruito da La Stampa, ci sarebbe una diffida ricevuta d parte di Fedez dietro la decisione di Chiara Ferragni di non postare i volti dei figli Leone e Vittoria su Instagram. L’imprenditrice digitale, invece, avrebbe diffidato l’ex compagno in vista dell’intervista a Belve. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tra Chiara Ferragni e Fedez le cose si starebbero facendo complesse. Secondo quanto ricostruito da La Stampa, esisterebbe un motivo preciso che ha impedito all’imprenditrice digitale di postare i volti dei figli Leone e Vittoria su Instagram. Secondo quanto rivelato da una fonte, definita “molto vicina alla coppia”, a impedire a Ferragni di postare su Instagram le foto dei suoi figli sarebbe stata una diffida ricevuta dall’ex compagno.

Con la diffida, Fedez intenderebbe tutelare i suoi figli

Il motivo che avrebbe spinto Fedez a diffidare la ex compagna dal mostrare i volti dei figli su Instagram sarebbe legato alla necessità di proteggere i bambini in questo periodo particolarmente delicato, segnato dallo scandalo pandoro e dalla separazione. Secondo La Stampa, il desiderio dell’imprenditore sarebbe quello di evitare che i bambini vengano strumentalizzati e “usati per fare engagement”. La fonte citata dal quotidiano aggiunge che Ferragni sarebbe “fortemente contraria” alla decisione presa da Fedez.

La contro-diffida di Chiara Ferragni a Fedez

Esisterebbe inoltre una seconda diffida, questa volta avanzata da Chiara in vista dell’intervista di Fedez a Belve. Pare che l’intenzione dell’imprenditore fosse quella di raccontare “tutta la verità sul Pandoro e sulla situazione di coppia, rispondendo in maniera sincera senza fare scena muta” tenendo però conto che “non sarebbe andato lì per fare una puntata contro di lei. Non uno show alla Ilary e Totti, insomma. Tutto nella tutela dei figli”. Chiara, però, attraverso i suoi legali avrebbe chiesto formalmente all’ex compagno di evitare di parlare di lei in occasione dell’intervista che Fedez rilascerà a Francesca Fagnani il 27 marzo. La Stampa aggiunge che l’artista sarebbe contrario a un intervento in stile “Fazio parte due” – in riferimento all’intervista rilasciata da Chiara a Che tempo che fa – ma sarebbe anche determinato a evitare uno show contro la coppia.