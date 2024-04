video suggerito

Fedez in vacanza a Miami con Leone e Vittoria: "Finalmente parto con i miei bimbi. Non vedevo l'ora" Fedez vola a Miami con i figli e i suoi genitori. Si tratta del primo viaggio senza Chiara Ferragni. Sulle storie di Instagram il cantante scrive: "Finalmente con i miei bambini".

"From Rozzangeles to Miami" scrive in una storia Fedez, mostrando il padre che in aeroporto spinge il carrello dei bagagli insieme ai suoi nipotini. Leone e Vittoria – dopo aver passato le feste di Pasqua a Dubai con Chiara Ferragni, la nonna Marina Di Guardo e la zia Valentina – volano a Miami con il padre e i nonni, Franco Lucia e Tatiana. È la prima vacanza del rapper con i figli e senza Chiara Ferragni.

Fedez: "Finalmente con i miei figli"

Fedez ha trascorso il giorno di Pasquetta insieme ad alcuni amici sulle Alpi francesi a Courchevel. Una volta tornato a Milano, ha pubblicato un selfie allo specchio (della sua nuova casa) in cui annunciava il prossimo viaggio: "Milano – Miami. Non vedevo l'ora, finalmente parto con i miei bimbi". Nelle stories seguenti, prima un video con suo padre "già pieno" trascina un carrello pieno di bagagli con l'aiuto di Leone e Vittoria, poi uno scatto con la scritta: "From Rozzangeles to Miami". Si tratterebbe della prima vacanza di Fedez in compagnia dei suoi figli, senza Chiara Ferragni.

Le vacanze di Chiara Ferragni a Dubai

Qualche giorno prima di volare negli Emirati Arabi, Chiara Ferragni interrogava i suoi followers alla ricerca di suggerimenti su cosa fare a Dubai per Pasqua. "Tornerò a Dubai con i bambini per le vacanze di Pasqua. Qualche suggerimento sulle migliori esperienze da fare?" chiedeva in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. L'imprenditrice digitale ha passato lì le vacanze, in compagnia dei figli, di sua madre Marina Di Guardo, della sorella Valentina e del suo fidanzato Matteo Napolitano. L'ultima occasione in cui la famiglia, almeno apparentemente, è sembrata unita è stato per il compleanno dei sei anni di Leone e poi per quello dei tre anni di Vittoria. Proprio in occasione della festa della loro secondogenita, tra i due sarebbe scattata un'accesa lite, culminata con l'intervento di Annamaria Berrinzaghi (madre di Fedez) che avrebbe tentato di calmare le acque.