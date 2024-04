video suggerito

Fedez: “Nella nuova casa di papà le passioni di Leone e Vittoria”, Chiara Ferragni avvistata in pizzeria Mentre Fedez arreda la sua nuova casa pensando alle passioni dei figli Leone e Vittoria, Chiara Ferragni – che da alcuni giorni è in silenzio sui social – è stata immortalata in una pizzeria a Milano. Lo scatto mette fine all’ipotesi che l’imprenditrice sia a Miami con il cantante e i bambini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da alcuni giorni, Fedez è a Miami e Chiara Ferragni è silenziosa sui social. L'imprenditrice, generalmente accusata di postare troppo, ora è additata perché condivide troppo poco. C'è chi si dice convinto che sia a Miami con Fedez, Leone e Vittoria e chi, al contrario, assicura che stia vivendo un momento di fragilità personale. Intanto, spunta una foto di lei in pizzeria a Milano e Fedez già pensa a come arredare "la nuova casa del papà". Martedì 9 aprile, su Rai2, andrà in onda l'intervista che il cantante ha rilasciato alla trasmissione Belve di Francesca Fagnani.

Fedez arreda la nuova casa da single

In questi giorni, Fedez ha portato Leone e Vittoria a vedere il muro di Lego che vorrebbe collocare nella sua nuova casa. Su Instagram ha spiegato meglio il progetto che intende realizzare nel suo nuovo appartamento:

Non è solo un muro di Lego, quest’opera racchiude tanto altro. Mi piacerebbe che “la nuova casa del papà” sia più “la nostra nuova casa”, in cui le loro passioni e la loro creatività si possano respirare e vivere concretamente. Non vediamo l’ora che il muro di Elsa e degli Avengers arrivi a casa.

Dunque, nell'arredare quella che sarà la sua nuova abitazione, Fedez ha pensato a degli ambienti nei quali i suoi figli possano giocare, creare e mettere a frutto le loro passioni.

Leggi anche Fedez a Miami compra un muro fatto di Lego per Leone e Vittoria da mettere nella nuova casa a Milano

Chiara Ferragni, l'ipotesi Miami e la foto che la immortala a Milano

Nei giorni scorsi, Chiara Ferragni ha soggiornato a Dubai con i figli Leone e Vittoria. Una volta rientrata in Italia, i bambini hanno raggiunto il padre Fedez e insieme a lui e ai nonni sono partiti per Miami. Nei giorni scorsi, in una storia pubblicata su Instagram dal cantante, si sentiva una voce femminile simile a quella di Chiara Ferragni. Da qui, la convinzione errata che l'imprenditrice fosse a Miami con Fedez e i bambini. Ma le indiscrezioni sul suo conto, in questo momento di silenzio social, sono proseguite. Secondo Alessandro Rosica, Chiara Ferragni starebbe affrontando un momento di fragilità. Intanto, VeryInutilPeople.it ha pubblicato una foto che ritrae l'imprenditrice in una pizzeria a Milano, in compagnia della sua famiglia. Ciò mette fine all'ipotesi del suo viaggio a Miami. Non resta che attendere martedì 9 aprile per ascoltare le dichiarazioni che Fedez ha rilasciato a Belve.