Chiara Ferragni sfida l'inverno con la pancia nuda: il valore del look supera i 6000 euro Chiara Ferragni ha trascorso la domenica in famiglia: pur seguendo il trend del maxi cappotto fluffy, ha comunque sfidato il freddo con pancia scoperta.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta gradualmente tornando sui social dopo un lungo stop: piano è sempre più presente, sempre più propensa a condividere nuovamente tutto della sua vita privata e professionale. Da settimane l'imprenditrice sta attuando una nuova gestione dei suoi canali, una strategia volta a ricostruire la propria immagine (e a salvare gli affari). È seguita da due studi legali e uno di comunicazione, una task force che la aiuta nel recupero di reputazione e credibilità, dopo il caso Balocco. L'imprenditrice, infatti, è indagata per truffa aggravata. Per il momento, la sua attività social è dedicata prevalentemente alla condivisione di scatti di famiglia e momenti di quotidianità: pochi eventi mondani o serate di gala (ha anche disertato la Milano Fashion Week). Ma ha anche ripreso a mostrare i suoi outfit del giorno.

Tutti gli outfit di Chiara Ferragni

I fit check e le spiegazioni dettagliate dei look del giorno sono da sempre contenuti molto gettonati sui social di Chiara Ferragni. Ultimamente l'influencer ha ricominciato a condividere con fan e follower la passione per la moda, mostrando le sue scelte di stile per la vita di tutti i giorni, dall'ufficio alle cene di famiglia. Dopo la tuta oversize in camoscio, il look all'insegna della semplicità con jeans e polo e la trendy tutina in maglia abbinata agli stivali, è tornata a qualcosa che ama molto: la vita bassa.

Chiara Ferragni scopre l'ombelico

Minigonne e pantaloni a vita bassa restano intramontabili must have dei fashion look di Chiara Ferragni, che è solita sfidare anche le rigide temperature invernali mostrando l'ombelico. La moda anni Duemila è da sempre fonte di ispirazione per l'influencer, che spesso attinge a quell'universo stilistico fatto di pantaloni cargo coi tasconi ma anche di intimo bene in vista al di fuori dei jeans e ovviamente le T-shirt con le scritte che in quel decennio erano onnipresenti nel guardaroba di tutti i teenager.

Pantaloni Loewe

Nonostante il freddo di questi giorni, l'imprenditrice per la domenica in famiglia ha scelto proprio un look all'insegna della vita bassa. Al maglioncino crop a costine, Chiara Ferragni ha abbinato un paio di pantaloni baggy in velluto firmati Loewe, rosa e con applicazioni a contrasto all'altezza delle ginocchia. Costano 890 euro.

Il cappotto fluffy è il trend di stagione

L'influencer, sempre attenta alle tendenze del momento, ha intercettato quella che ci accompagnerà per tutto l'inverno e che ha conquistato tutte le celebrity. Spopolano i maxi cappotti effetto fluffy, caldi e morbidi, con vestibilità oversize e a effetto peluche. Quello bianco scelto per la domenica in famiglia è un capospalla in stile yeti bianco. Potrebbe essere un modello firmato Becagli (in pelliccia di mohair) da 2190 euro.

Per dare un ulteriore tocco di colore, in contrasto col candido cappotto, l'imprenditrice ha aggiunto un'inconfondibile borsa griffata. Si tratta della mini bag effetto specchio metallizzata con pochette a forma di stella di Chanel: costa 5700 euro. Per completare il comodo outfit invernale, ha aggiunto dei comodi stivaletti UGG, modello color sabbia con suola rialzata da 184 euro.