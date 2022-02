Chiara Ferragni con micro gonna e under boob: a New York sancisce il ritorno della vita bassa Chiara Ferragni è a New York per la Fashion Week e sui social sta documentando i look scelti per le sfilate. Nelle ultime ore ha sfidato il freddo in micro gonna e crop top, lasciando ombelico e under boob in vista. Così facendo ha rilanciato il trend della vita bassissima in pieno stile anni 2000.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è a New York per la Fashion Week: ha lascato i figli Leone e Vittoria a casa con papà Fedez ed è volata in America, per la precisione in uno degli hotel iconici della Grande Mela. Da diversi giorni sta seguendo le sfilate dedicate alla stagione Autunno/Inverno 2022-23, documentando i look scelti per gli eventi sui social. Dopo aver spopolato con top e guanti logo durante una cena i n un pub tipico, nelle ultime ore ha deciso di sfidare il freddo lasciando in bella vista ombelico e under boob. Così facendo ha rilanciato uno dei trend più amati e "temuti" degli anni 2000: la vita bassissima.

Chiara Ferragni con la gonna cintura ispirata agli anni 2000

Quando lo scorso autunno Miu Miu rilanciò in passerella le "gonne cintura", quelle micro e a vita bassissima in pieno stile anni 2000, tutte hanno capito che prima o poi il temuto trend sarebbe tornato in voga. Chiara Ferragni ha reso la cosa ufficiale con uno dei suoi look newyorkesi. Nonostante fuori ci fossero -10°C, ha voluto lo stesso sfoggiare uno degli outfit iconici della collezione Spring/Summer 2022 di Miu Miu. Ha abbinato una micro gonna a pieghe beige a un maglioncino crop grigio (portato con una camicia blu ugualmente corta). Ha poi completato il tutto con calze di lana, bomber oversize e décolleté col tacco.

Chiara Ferragni in Miu Miu

Il make-up con i cuori di Chiara Ferragni

A di là degli addominali scolpiti e dell'under boob che si intravede attraverso attraverso il pull crop, ad attirare le attenzioni del pubblico nel look newyorkese di Chiara Ferragni è stato anche il make-up realizzato dal suo truccatore di fiducia Manuele Mameli. L'influencer h tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta, mettendo così in risalto due micro cuori disegnati sul lato dell'occhio.

Il make–up di Chiara Ferragni

Si sarà trattato di un riferimento a San Valentino, il primo passato lontana da Fedez? L'unica cosa certa è che Chiara ha davvero pianificato ogni singolo dettaglio dei suoi outfit newyorkesi e non cambierà i programmi neppure di fronte a condizioni meteorologiche ostili o problemi "di pancia", basti pensare al fatto che sui social non ha avuto paura di immortalare in primo piano una scatolina di Imodium, dettaglio che ha suscitato l'ilarità dei fan.