Chiara Ferragni a New York per le sfilate: quanto costa una notte nell’hotel con gli orsacchiotti Dopo due anni di assenza, Chiara Ferragni torna a New York per la Fashion Week: il viaggio è all’insegna dello stile tra champagne, orsacchiotti firmati e look di tendenza.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni quest'anno ha passato San Valentino lontana dal marito Fedez e dai suoi bambini: l'imprenditrice digitale è volata a New York per la settimana della moda, dopo due anni di assenza.Su Instagram ha documentato tutto il suo viaggio: dal volo in prima classe, sotto un soffitto "stellato" ai look scelti per le sue apparizioni nella grande mela, fino ad alcuni dettagli dell'hotel in cui soggiorna. Prima tappa: l'hotel The Bowery, uno degli indirizzi newyorkesi più amati dalle celebrità, famoso per gli orsacchiotti nelle stanze. Poi via a cambiarsi per le sfilate!

L'hotel di Chiara Ferragni a New York

Per via del Covid e delle limitazioni imposte ai viaggi, Chiara Ferragni per due anni non è potuta volare oltreoceano per la settimana della moda. Il grande ritorno è, ovviamente, nel segno dello stile: l'imprenditrice ha viaggiato comodamente sulla prima classe dell'areo, tra bicchieri di champagne e dettagli ricercati, come la lampada di design o il soffitto illuminato per simulare una notte stellata. Una volta atterrata, l'influencer ha scelto l'hotel The Bowery: non la solita catena di lusso presente in tutto il mondo, ma un vero e proprio ritrovo di celebrità: una stanza ‘standard' costa circa 550 euro a notte, ma immaginiamo che Chiara Ferragni abbia scelto una suite con vista sullo skyline di New York, i cui prezzi non sono disponibili sul sito. Il tocco in più? La mascotte "Bo", l'orsacchiotto che è presente in ogni stanza famoso per aver fatto compagnia a moltissime star, da Courtney Love a Poppy Delavigne.

I look di Chiara Ferragni per le sfilate

L'imprenditrice digitale ha fatto sbirciare ai follower alcuni degli abiti portati in valigia per le sfilate, già pronti e ordinatamente appesi su una rella. Nella moltitudine di blazer, minidress, scarpe e borse si riconoscono alcuni look che abbiamo visto in passerella. Spicca per esempio una minibag di Prada costellata di cristalli, due borse Chanel e un pullover corto della collezione Spring Summer 2022 di Miu Miu, com camicia azzurra abbinata.

I look di Chiara Ferragni per la settimana della moda a New York

Per il primo show l'influencer ha scelto un piumino total white e un trucco grafico, con un disegno di eyeliner sugli occhi. Il "fashion month" è ufficialmente iniziato: ogni look indossato in questi giorni è destinato a fare tendenza!