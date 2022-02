Chiara Ferragni alle sfilate di New York: il top è micro e si abbina ai guanti logo Chiara Ferragni è volata a New York per partecipare alla Fashion Week, è tornata nella Grande Mela dopo due anni e non può fare a meno di documentare i dettagli del viaggio sui social. Per la prima uscita serale ha dato il meglio di lei in fatto di stile, sfoggiando un look iconico e logato che difficilmente può passare inosservato.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata a New York dopo due anni: si tratta del suo primo viaggio oltreoceano in piena pandemia ma, complice l'allentamento delle restrizioni, ha avuto la possibilità di farlo senza problemi. La cosa non potrebbe renderla più entusiasta, tanto non averci pensato su due vuole a lasciare il marito Fedez da solo con i bambini per San Valentino. Nelle prossime ore parteciperà alle sfilate della Fashion Week ma nel frattempo non può fare a meno di documentare tutti dettagli della vacanza-lavoro, dall'incontro con alcuni amici americani alla meravigliosa stanza di hotel che la sta ospitando. Naturalmente non ha rinunciato al glamour e per la prima serata newyorchese ha dato il meglio di lei in fatto di stile.

Chiara Ferragni, il look griffato black&white

Al motto di "Monday night in New York", Chiara Ferragni ha documentato la sua prima serata americana, immortalandosi prima in hotel, poi in un pub tipico alle prese con hamburger, patatine e milkshake. Nonostante sia andata solo a cena, ha puntato su un look che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Ha sfoggiato un completo firmato Marc Jacobs con bomber, guanti al gomito e micro crop top coordinati: tutti sono in black&white, decorati all-over con il nome della griffe a caratteri cubitali. Così facendo, ha reso il ritorno alla vita mondana newyorkese memorabile e iconico.

Il make-up gioiello di Chiara Ferragni

Chiara ha completato il look newyorkese con degli accessori altrettanto iconici: ha abbinato un paio di pantaloni skinny in total black a degli stivali di vernice col tacco a spillo. Ha poi aggiunto una borsetta Prada tempestata di cristalli scintillanti e i gioielli della sua collezione, dagli orecchini con i cuori alla collana con la croce pendente. Con la collaborazione di Manuele Mameli, ha inoltre optato per un make-up gioiello effetto glow e un'acconciatura in pieno stile anni '90, ovvero con delle micro treccine che le cadono sui lati del viso.

Chiara Ferragni con top e guanti coordinati

Chiara Ferragni a New York con le maxi zeppe

Poche ore prima della serata al pub Chiara Ferragni si era già concessa una passeggiata tra le strade americane e anche in quell'occasione aveva puntato su un look glamour. Mingonna e cappottino animalier coordinati (firmati N.21), calze rosso fuoco, bomber oversize bianco: l'influencer ha completato il tutto non solo con una delle sue iconiche borse Chanel ma anche con le scarpe must-have del momento, quelle con il maxi tacco e la zeppa che hanno slanciato ancora di più la sua silhoeutte. Cosa indosserà alle sfilate? Stato a questa piccola "anteprima", di sicuro ha in mente qualcosa di davvero sensazionale.