Chiara Ferragni come negli anni Duemila, col perizoma in vista fuori dai jeans Chiara Ferragni in vista delle festività ha già sfoggiato il tradizionale intimo rosso. Il trend del tanga in vista arriva direttamente dai Duemila.

Sembra di essere tornati indietro nel tempo. Sono passati 20 anni da quando le icone e le popstar dei Duemila sfoggiavano agli eventi, nei videoclip e sul palcoscenico, il famigerato intimo in vista. La tendenza era gettonatissima tra Britney Spears, Paris Hilton, Christina Aguilera: tutte con jeans a vita bassissima e tanga ben in vista, al di fuori dei jeans (meglio se con glitter e cristalli qua e là per far "sbrilluccicare" il tutto). Oggi la scomoda tendenza è tornata prepotentemente di moda: Chiara Ferragni ne è fan.

Chiara Ferragni in intimo rosso

Il Natale è già entrato in casa Ferragnez. L'imprenditrice ha mostrato sui social come ha addobbato il salotto di casa, assieme ai figli e al marito Fedez. Ha scelto un albero di Natale spettacolare anche quest'anno, pieno di palline colorate e luci intelligenti dagli effetti più svariati, che è possibile scegliere e modificare attraverso un'app. Un sistema tecnologico insomma che permette di controllare ogni singola lucina. Una tradizione natalizia di vecchia data, che riguarda però l'abbigliamento, è l'intimo rosso. Si è solito sfoggiarlo nel periodo delle festività, soprattutto in concomitanza del Capodanno, perché di buon auspicio. L'usanza è molto antica: già presso gli antichi Romani questo colore era simbolo di potere, fertilità, salute e ricchezza, insomma il modo perfetto per fare festa e accogliere l'anno nuovo.

L'influencer segue il trend dell'intimo in vista

Chiara Ferragni, da fashion addicted e influencer, è perennemente al passo con le tendenze. L'imprenditrice è attivissima nel settore moda e ovviamente non le è sfuggito il trend dell'intimo in vista, di cui sembra essere particolarmente fan. L'abbiamo già vista col tanga in vista alla festa di compleanno di Fedez, dove ha scelto un look total black: sexy tuta cut out da dark lady. Stavolta ha sfidato gli haters con un completino intimo rosso: si intravede la parte posteriore del reggiseno e il tanga si apre come una raggiera sul fondoschiena, con i laccetti ben in vista al di fuori dei jeans a vita bassa, sui fianchi.

È un modello firmato Intimissimi impreziosito da intriganti e sensuali motivi in raso. Costa 12,90 euro. La moda è gettonatissima tra le celebrities: anche Elodie nel video Tribale ha riportato a galla il trend anni Duemila. Se ne è fatta conquistare anche J-Lo, un modello originalissimo di perizoma con laccetti micro e placca metallica. Ma la lista è lunga: Emily Rataijkowski, Dua Lipa, Kendall Jenner, Lourdes Leon Ciccone. Tutte pronte a sfidare freddo e comodità!