Il ritorno del tanga in vista: l'ossessione moda più scomoda del 2022

A cura di Beatrice Manca

Blumarine

Sarà che Britney Spears si è sposata, ha baciato sulle labbra Madonna e ha cantato con la sua migliore amica Paris Hilton, ma questo 2022 somiglia sempre di più al 2002. Le gonne sono tornate mini, i jeans sono tornati a vita bassissima, le borse di tendenza sono le baguette e ovunque spopolano glitter e cristalli. Cosa mancava per completare il revival Duemila? Proprio lui, il tanga a vista. Che vi piaccia o no, signore, anche il perizoma è tornato e fa capolino orgogliosamente dalla vita bassa. La consacrazione definitiva? Il video di Tribale di Elodie, dove la cantante rilancia l'estetica di inizio millennio.

Il tanga, da MTV alle passerelle Primavera/Estate 2022

Il successo di perizoma e tanga è uno dei grandi misteri della moda: comodo non è di certo, elegante nemmeno, sul potenziale sexy possiamo discuterne. Non solo: la tendenza, negli anni Duemila, era tirarlo su ben sopra le creste iliache, in modo che fosse ancora più scomodo, ancora più marcato.

Britney agli MTV Video Award del 2000

Chi da adolescente passava i pomeriggi davanti a MTV si ricorderà bene Christina Aguilera, Paris Hilton e Geri Halliwell con i laccetti bene in vista sui fianchi. Per non parlare di Anna Oxa, che nel 1999 scandalizzò il palco di Sanremo con i capelli bicolor e il perizoma che spuntava dai pantaloni con i cristalli.

Anna Oxa a Sanremo nel 1999

Ma non era solo una tendenza street style: Tom Ford mandò in passerella una modella con un perizoma logato Gucci nel 1997 suscitando uno scandalo (e un desiderio) senza precedenti. E oggi sono proprio le passerelle a rilanciare il tanga: prima, in sordina, ci ha pensato Versace nel 2019, poi le sfilate Primavera/Estate 2022 si sono riempite di riferimenti anni Duemila, perizoma incluso. Da Dolce&Gabbana a Givenchy, il punto di vita si è abbassato e l'intimo è salito. Un capitolo a parte merita Blumarine: il direttore creativo Nicola Brognano pesca a piene mani dalla scena pop anni Duemila, con i suoi colori laccati, le tute simil Juicy Couture e gli onnipresenti tanga.

Dolce&Gabbana

Il revival del tanga è l'ultimo misfatto della generazione Zeta, che guarda all'epoca d'oro di MTV con l'ingenuità di chi non l'ha vissuta? Non proprio: anche Jennifer Lopez, 52 anni, ha sfoggiato un tanga con placca metallica ed Elodie, classe 1990, nel nuovo video posa con un perizoma con tanto di tribale argentato.

Il tribale di Elodie è firmato Zero Three Seventeen

La lista delle celebrità che hanno sfoggiato il perizoma – vero o finto che sia – è lunga: da Dua Lipa a Lourdes Leon Ciccone, da Kendall Jenner a Emily Rataijkowski. Se c'è una cosa che la moda ci insegna è che è vero che tutto torna, ma è altrettanto vero che molto (sparisce) in fretta. Il tempo di un'estate e speriamo di poter riporre il tanga di nuovo in fondo al cassetto dei memorabilia: abbiate pietà, lasciateci star comode almeno quest'anno.