Elodie è icona di sensualità nel video di Tribale: bikini, jeans a vita bassa e minigonne griffate Il video di Tribale, il nuovo singolo di Elodie, è appena uscito e sta già spopolando: nel video la cantante indossa look griffati, completini in latex e jeans a vita bassa.

A cura di Beatrice Manca

L'attesa è finita: il nuovo video di Elodie, Tribale, è uscito a mezzanotte e sta già spopolando. La cantante balla tra le strade di Napoli sfoggiando look audaci e grintosi che cavalcano tutte le tendenze dell'estate 2022: mini bikini, jeans a vita bassa (con relativo perizoma in bella vista) e minigonne con maxi logo indossate con gli stivali coordinati. Alcuni look erano già stati "spoilerati" dalla cantante, ma nel video ha comunque superato le aspettative in fatto di stile.

I look di Elodie nel video di Tribale

Il video è stato girato da Attilio Cusani a Napoli, scegliendo le location più autentiche e meno da cartolina e esprime tutta la voglia di lasciarsi andare al ritmo della musica e delle feste estive. Il primo look di Elodie era già stato anticipato sui social: la cantante fa il suo ingresso con un paio di pantaloni colorati a vita bassa e slip a vista. Il look è completato da un crop top color crema con l'oblò sul seno e da occhiali da sole, in perfetto stile hip hop.

Elodie nel video di Tribale

Decisamente più glamour il secondo look: per le scene notturne Elodie sfoggia un total look di Fendace, la doppia linea nata dallo scambio creativo tra Fendi e Versace. La cantante ha scelto una minigonna a vita bassa con la stampa logata coordinata agli stivali con il tacco a spillo.

Elodie con un total look Fendace

Al posto del top Elodie indossa il reggiseno di un mini bikini con stampa fantasia e una giacca con il collo "peloso" a contrasto, color fucsia acceso. Una scelta davvero di lusso: la minigonna è in vendita sul sito del brand al prezzo di 750 euro, mentre gli stivali costano 1300 euro.

Il look di Elodie è firmato Fendace

Il terzo look torna nel filone "street": la cantante sfoggia jeans a vita bassa oversize, il modello più cool della stagione, stretti alla caviglia con dei lacci. Anche stavolta il pezzo clou è il bikini con una fascia sul seno a righe fucsia nere con slip coordinato che fa ‘capolino' dai jeans'. Il tocco inaspettato è il minigilet, decisamente fuori stagione, che ci riporta subito all'epoca d'oro degli anni Duemila su MTV.

Elodie con i jeans a vita bassa nel video di Tribale

L'ultimo look è anche il più audace: un completino in latex azzurro con pelliccia. La cantante aveva pubblicato la foto sui social per anticipare il lancio del singolo, mostrando tutto il suo lato più audace. Elodie indossa un completino Savage X Fenty, il brand di lingerie Rihanna, con le spalline larghe stringato sul décolleté. Completano il look stivali cuissardes e una maxipelliccia gialla di Coperni.

Elodie in Fenty con una pelliccia Coperni

Tutti i look sono completati da una cascata di gioielli etnici e da un nuovo hairstyle della cantante, con lunghe treccine, che rendono la sua figura ancora più indomita e selvaggia mentre balla. Lo stile graffiante di Elodie nel video nasce dalla collaborazione con lo stylist Lorenzo Posocco, che cura anche i look di Dua Lipa, assistito da Giulia Cova.

Elodie in Diesel

Per festeggiare l'uscita del singolo la cantante ha sfoggiato una tutina trompe-l'oie: sembra un completo in jeans con camicia e pantaloni, invece è una tutina effetto seconda pelle di Diesel, nella nuova collezione disegnata da Glenn Martins. Il look, postato sui social, è stato indossato per duettare insieme a Margherita Vicario sul palco del Radio Zeta FHL22, trasmesso su Tv8. Il brano Tribale è già un tormentone e scommettiamo che i suoi look saranno i più copiati dell'estate.