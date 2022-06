Elodie anticipa l’uscita di Tribale: nel video pantaloni a vita bassa e tanga in vista Tribale potrebbe essere il tormentone dell’estate. Elodie ha anticipato alcune immagini del video in uscita venerdì: ha puntato su look audaci e trendy.

A cura di Giusy Dente

Non c'è estate, senza un tormentone di Elodie. La cantante in questi anni ha fatto centro diverse volte: Nero Bali nel 2018, Margarita nel 2019 (insieme a Marracash), Guaranà nel 2020. Quest'anno la canzone che si candida a essere la più ballata e suonata dei mesi estivi è Tribale. Il video uscirà venerdì.

Elodie è pronta al rilascio di Tribale

Tribale potrebbe essere il tormentone dell'estate 2022. Il video (diretto da Attilio Cusani) uscirà venerdì 9 giugno, come annunciato alcuni giorni fa da Elodie stessa: i fan non vedono l'ora di poterlo ammirare. La clip è stata girata a Napoli, ma non nelle zone più gettonate e famose della città, bensì quelle periferiche, come il Centro Direzionale e Coroglio. L'hype è salito alle stesse soprattutto perché la cantante ha spoilerato alcuni look: sono tutti all'insegna della sensualità, in perfetto stile Elodie.

Elodie: sexy e audace, ma soprattutto libera

La 32enne ha uno stile decisamente sexy e audace, soprattutto quando è sul palco, quando si esibisce per il suo pubblico, quando balla nei video. Questo le è costato anche qualche commento sessista decisamente spiacevole e fuori luogo, ma a cui ha risposto a tono. "Sono una smandrappa orgogliosa" ha detto a chi l'ha criticata per il suo abbigliamento, spiegando di essere una donna libera, che può fare ciò che vuole col proprio corpo e che non si vergogna di mostrarlo.

I look di Elodie nel video di Tribale

In attesa dell'attesissimo video completo di Tribale, Elodie ha regalato ai suoi follower alcune anteprime. Il primo spoiler è stato un look in latex: la sexy lingerie bianca è firmata Savage X Fenty, il brand di Rihanna. Ha abbinato il completino a un paio di cuissardes a punta dello stesso colore, anche questi di latex e a una pelliccia gialla di Coperni. Insomma, un outfit glamour e audace insieme.

Il secondo spoiler è stato invece un perizoma metallico dall'effetto tattoo tribale: il look è firmato dallo stilista AndreAdamo, mentre il gioiello è stato realizzato dal brand Zero Three Seventeen. Il terzo e ultimo spoiler è un video di pochi secondi, in cui la cantante sfoggia altri outfit ancora inediti. Come i precedenti, sono opera dello stylist Lorenzo Posocco.

Stavolta la vediamo in uno stile più casual: danza con un paio di pantaloni larghi della tuta, portati a vita bassissima e si intravede il tanga sgambato sotto. Impossibile non tornare con la mente agli anni Novanta, quando spopolavano proprio questi due dettagli nei look delle passerelle. Elodie è una fan di questo stile. Anche in un concerto dello scorso aprile si è esibita proprio con un paio di pantaloni sportivi a vita bassa e con l'intimo bene in vista. Nel video, ha aggiunto un top bianco con incrocio sul décolleté e stivaletti color oro. Immancabili i gioielli: grossi orecchini e diverse collane, tra cui una con pendente a forma di croce. I capelli sono lunghissimi e a treccine. Nella clip si esibisce disinvolta cantando e ballando insieme: è capace sempre di trasmettere grinta e sensualità.