La trasformazione di Elodie: il nuovo look è con le trecce lunghissime Elodie ama giocare con la propria immagine: sono innumerevoli le sue trasformazioni, anche drastiche. In particolare osa molto con i capelli: adesso è la volta di lunghissime trecce.

A cura di Giusy Dente

Ci sono celebrities che hanno lasciato sempre intatta la loro immagine nel tempo, legandola a tratti caratteristici come i capelli acconciati sempre in un certo modo o un determinato look. Al contrario Elodie è una che ama fare l'opposto: ama giocare, trasformarsi, stupire, osando moltissimo sia con la chioma che con l'abbigliamento. Non lo fa solo nei videoclip musicali o quando posa per delle copertine, ma anche nella vita di tutti i giorni. Adesso per lei è il momento delle trecce extra long.

Elodie, artista camaleontica

L'ultimo videoclip di Elodie (quello di Bagno a mezzanotte) ha suscitato molto scalpore. L'artista ha indossato un abbigliamento decisamente sexy, specchio della sua personalità audace, una personalità di cui va fiera e che non ha alcuna intenzione di censurare. A qualcuno il suo essere disinibita non piace e ha trovato eccessivo le scelte stilistiche del video, in cui sfoggia slip in vista, autoreggenti, un abito con scollatura e maxi spacco.

Lei ha risposto alle critiche definendosi una "smandrappa orgogliosa", rivendicando il diritto di mostrare il proprio corpo e la propria femminilità in totale libertà, senza temere il giudizio degli uomini. "Io sono sfacciata e lo sarò sempre" ha detto. Nel video in questione ha azzardato dei capelli effetto liquid: liscissimi con riga centrale. Sono solo l'ennesima trasformazione e di certo non l'ultima.

Gli hair look recenti di Elodie

Negli ultimi tempi Elodie ha sfoggiato le acconciature più svariate, cambiando anche colore alla chioma. L'abbiamo vista col pixie cut rosa shocking, poi col caschetto riccio e selvaggio, è passata dalle lunghissime extension alle treccine afro, ha sperimentato la frangia, risultando sempre stilosa. Le Instagram Stories di queste ore testimoniano un'altra trasformazione. La cantante è prima con un gruppo di amiche, poi con la sorella Fey (sembrano gemelle) e spiccano sulla sua testa delle treccine extra long. Hanno presto il posto delle treccine in stile afro, le cornrows che aveva sul palco di Radio Italia Live.

Elodie ama le treccine

I capelli intrecciati sono un suo must: anche in occasione dell'evento Heroes tenutosi l'anno scorso all’Arena di Verona aveva puntato su una maxi treccia lunga fino al sedere. Tornando indietro nel tempo, ritroviamo le treccine afro lunghissime e scure (dopo un periodo da bionda) nel video di Guuaranà: uno stile davvero selvaggio che l'aveva resa irriconoscibile. In quel caso aveva svelato che a realizzare l'acconciatura era stata sua madre. Chissà invece chi è l'artefice questa volta: sicuramente i fan apprezzeranno ancora, proprio come aveva conquistato tutti due anni fa.