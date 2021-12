Elodie in vacanza con la sorella Fey: nelle foto in bikini sembrano gemelle Elodie si è concessa una vacanza in una località esotica per Capodanno e, tra micro bikini e capelli lasciati al naturale, è più bella che mai. Chi c’è a farle compagnia? La sorella Fey: le somiglia così tanto da poter essere tranquillamente scambiata per la sua gemella.

A cura di Valeria Paglionico

Quale migliore occasione del Capodanno per concedersi una vacanza esotica? È proprio quanto fatto da Elodie, partita alla volta di una meta calda in compagnia della sorella Fey. Sarà perché intendeva concedersi un momento di pausa dopo un lungo e soddisfacente anno lavorativo o perché semplicemente voleva "scappare" dall'incubo dei contagi da Covid, ma la cosa certa è che ha lasciato Milano. Da qualche giorno condivide foto e Stories da una spiaggia incontaminata con mare cristallino e splendidi paesaggi naturali. Al di là dei suoi bikini da urlo, ad attirare le attenzioni dei fan è stata la sua fedele compagna di viaggio.

Elodie e Fey Di Patrizi sono due gocce d'acqua

Elodie si è ormai lasciata alle spalle la storia con Marracash e, nonostante sia apparsa nel suo ultimo video, ha chiuso definitivamente la relazione. A farle compagnia in queste prime feste da single è la sorella Fey De Patrizi, apparsa spesso sul suo profilo social in passato. Le due si stanno godendo le giornate di festa tra relax, location da sogno e bikini, anche se a impressionare i fan è un dettaglio originale: le due si somigliano così tanto da sembrare gemelle. Fey porta i capelli corti, vanta un corpo da urlo come la sorella e ha i suoi stessi lineamenti. Insomma, le donne di casa Di Patrizi sono due gocce d'acqua.

Fey Di Patrizi, la sorella di Elodie

Elodie al mare torna ai capelli naturali

Negli ultimi tempi Elodie aveva giocato non poco con i suoi hair look, spaziando tra una chioma ondulata ed extra long realizzata con le extension e dei raccolti tiratissimi. In vacanza, però, ha lasciato spazio alla semplicità e ha deciso di tenere la chioma al naturale. Si è lasciata immortalare sul bagnasciuga con un vestitino fiorato e trasparente ma, al di là della silhouette da urlo, ad attirare le attenzioni è stato il suo caschetto lungo con delle beach waves meravigliose. La cantante non ha portato neppure un filo di trucco sul viso, a prova del fatto che in versione acqua e sapone è ancora più splendida.