Capodanno 2022 in bikini: da Aurora Ramazzotti a Elodie le star al mare Elodie, Elisabetta Gregoraci e Aurora Ramazzotti hanno scelto di chiudere l’anno al sole, godendosi il Capodanno in costume.

A cura di Giusy Dente

Capodanno sulla neve o al mare? È il grande dilemma di chi decide di trascorrere le feste lontano dal caos cittadino, concedendosi una pausa di relax altrove. Alba Parietti, per esempio, è del team montagna: prima di recarsi a Terni ha trascorso le festività natalizie nella sua casa di Courmayeur, godendosi delle belle sciate. E come lei anche Michelle Hunziker, che al momento si trova con l'amica Serena Autieri in cima alle Dolomiti, tappa fissa per loro, molto legate a quel luogo. La figlia della showgirl, invece, ha fatto una scelta opposta e si è recata al mare col fidanzato. Come lei anche altre star hanno preferito spostarsi verso luoghi caldi e spiagge assolate per godersi gli ultimi giorni di dicembre indossando il costume.

Instagram @therealauroragram

Aurora Ramazzotti in bikini a Capodanno

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo questi ultimi giorni di dicembre assieme al fidanzato, Goffredo Cerza. Si era mormorato di una possibile rottura tra i due, che invece sono più innamorati che mai. Lui era ovviamente presente anche alla festa di compleanno della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che ha festeggiato in grande stile i 25 anni assieme a tutte le persone care. La coppia ora si trova alle Maldive: i loro profili Instagram sono pieni di foto di paesaggi suggestivi. La fine del 2021 per loro sarà all'insegna delle nuotate e del relax in spiaggia, ovviamente in costume.

Instagram @elisabettagregoracireal

Elisabetta Gregoraci nel resort di lusso

Elisabetta Gregoraci si trova con il figlio e l'ex marito Flavio Briatore in un resort di lusso in Kenya, dove i tre trascorreranno anche il Capodanno. La struttura è il Billionaire Resort & Retreat di Malindi, di proprietà di Briatore, un incantevole luogo di villeggiatura dove per una sola notte si può pagare (in coppia) dai 314 ai 973 dollari. Sono vacanze di lusso, dunque, per la showgirl, che sui social sta condividendo le sue foto in bikini su spiagge da sogno.

Instagram @elodie

Elodie e la sorella in vacanza insieme

Elodie è in vacanza con sua sorella minore Fey e dalle Stories condivise su Instagram dalle cantante sembrerebbe un vero e proprio paradiso, quello in cui trascorreranno il Capodanno. Acque cristalline, spiagge bianche, vegetazione rigogliosa: le due hanno tutta l'intenzione di chiudere l'anno in bellezza. Elodie nel selfie condiviso sul suo social è apparsa in formissima in un due pezzi colorato, con reggiseno a fascia e slip sgambato, che evidenzia ancora di più le gambe lunghe e snelle. Neppure lei ha saputo resistere a un Capodanno al sole.