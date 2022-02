Elodie è una diva retrò: conquista la copertina con la frangia e i capelli vaporosi Elodie ha conquistato una nuova copertina, quella della rivista Les Femmes Publiques. È stata immortalata dalla leggendaria fotografa Ellen von Unwerth, trasformandosi in una diva retrò con la frangia e i capelli vaporosi.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è la star più desiderata del momento: sono ormai lontani i tempi in cui calcava il palcoscenico di Amici con i capelli corti e rosa, ora è una vera e propria diva. Oltre a vantare un incredibile talento canoro, viene considerata un'icona fashion capace di evolversi con estrema frequenza. Non sorprende, dunque, che dagli esordi a oggi sia cambiata moltissimo, anche se non ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue. Nelle ultime ore, dopo aver partecipato alla Milano Fashion Week con un audace look total red, ha conquistato una nuova copertina, sulla quale ha posato in un'inedita versione retrò.

Elodie fotografata da Ellen von Unwerth

Quale migliore occasione della Milano Fashion Week per lanciare un servizio fotografico all'insegna del glamour? È proprio quanto fatto da Elodie, che nelle ultime ore ha posato per la rivista Les Femmes Publiques. A immortalarla è stata la leggendaria Ellen von Unwerth, fotografa specializzata nell'erotismo femminile diventata famosa per il servizio realizzato su Claudia Schiffer per la Guess?. L'ex cantante di Amici è diventata la sua musa, trasformandosi in una diva retrò sensuale e sofisticata per la copertina. A curare l'outfit sfoggiato sulla cover è stata come al solito la stylist Ramona Tabita, che ha scelto per lei un minidress di paillettes a specchio di Dsquared2, abbinandolo a una collana scintillante di Bvlgari e a un paio di décolleté in pvc di Amina Muaddi.

Elodie con il nuovo hair look anni '80

Nelle altre foto realizzate per lo shooting Elodie ha sfoggiato prima una tutina black&white con la cintura gioiello di Santi Laurent (la stessa indossata in passato da Giulia De Lellis per il compleanno), poi una jumpsuit "seconda pelle" di Prada. A fare la differenza, però, è stata la nuova acconciatura. La cantante ha detto addio alle maxi code con le extension e ai long bob "naturali", ha preferito uno styling ispirato agli anni '80 con frangetta corta e mossa e ricci vaporosi. A primo impatto sembra essere un'altra persona ma il tatuaggio a forma di croce sul braccio e lo sguardo da cerbiatta non lasciano spazio a equivoci: Elodie si è semplicemente trasformata in una diva d'altri tempi e non potrebbe essere più bella