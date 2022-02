Elodie torna ad Amici, il nuovo look con la coda lunghissima e il maglione crop Elodie è tornata ad Amici di Maria De Filippi e ha incoraggiato i ragazzi del talent a poche settimane dall’inizio del serale. Sul palco ha sfoggiato una lunghissima coda di cavallo un un maglione crop, dando ancora una volta prova di essere regina di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Il serale della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi si avvicina e settimana dopo settimana scopriamo i nomi dei concorrenti che si aggiudicano l'ambita felpa gold, essenziale per accedere all'ultima fase del talent. Gli ospiti speciali non mancano e, dopo gli ex alunni "sanremesi" delle scorse domeniche, da Emma Marrone a Sangiovanni, nella puntata pomeridiana di ieri è stato il turno di Elodie, una delle rivelazioni più amate del programma. Sono passati anni da quando ha debuttato su Canale 5 con i capelli cortissimi e rosa ma, nonostante ciò, non ha perso bellezza e stile: ecco cosa ha sfoggiato per il gran ritorno sul palco dello show.

Elodie ad Amici col maxi spacco

Sono lontani i tempi in cui Elodie calcava il palcoscenico di Amici con le tute e gli abiti total white forniti dalla produzione, oggi è una vera e propria icona di stile e sfoggia solo look sofisticati e glamour. Lo ha fatto anche per il ritorno su Canale 5, in occasione del quale ha puntato tutto su un completo bianco e beige della collezione Autunno/Inverno 2021-22 di Ssheena. La cantante ha abbinato un maglione crop bianco a collo alto in lana mohair (prezzo 460 euro) a una gonna asimmetrica alla caviglia, un modello a vita alta, con la chiusura a portafoglio e un maxi spacco laterale che ha messo in risalto le gambe. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali mules in total black.

Ssheena, collezione F/W 2021–22

Il nuovo hair look di Elodie

Elodie ha più volte dimostrato di essere la regina del trasformismo quando si parla di hair look e non ha deluso le aspettative dei fan neppure per il ritorno ad Amici. Dopo aver sfoggiato un adorabile long bob in alcuni recenti servizi fotografici, si è affidata ancora al parrucchiere di fiducia, riproponendo le maxi extension del video di Vertigine. Questa volta non ha tenuto i capelli sciolti e ondulati, ha preferito una coda di cavallo alta ed extra liscia, mettendo così in risalto i lineamenti del viso. Quale sarà la prossima rivoluzione hair di Elodie? L'unica cosa certa è che con le sue acconciature non smette mai di sorprendere.