La trasformazione di Elodie a Cannes 2025: addio nude look, ora è una diva retrò Elodie è stata tra le grandi protagoniste del red carpet di Cannes 2025 ieri sera. Ha partecipato alla prima di Fuori, il nuovo film di Mario Martone di cui è protagonista, sfoggiando un look bon-ton total black: ecco chi lo ha firmato.

A cura di Valeria Paglionico

La 78esima edizione del Festival di Cannes volge al termine, il prossimo 24 maggio ci sarà l'attesa cerimonia di chiusura con tanto di assegnazione della Palma d'Oro ma al momento sono ancora diversi i registi e gli artisti di fama internazionale che stanno presentando i loro film in anteprima mondiale. Ieri, ad esempio, è andata in scena la prima di Fuori, la nuova opera firmata da Mario Martone (in concorso ufficiale), e a sfilare sul red carpet al suo fianco non potevano mancare le protagoniste Valeria Golino e Matilda De Angelis. La più attesa, però, era Elodie, che è tornata a mettersi alla prova in qualità di attrice: cosa ha indossato per questo momento importante per la sua carriera?

Chi ha vestito Elodie a Cannes 2025

Elodie è la donna più desiderata del momento: da poco ha lanciato il nuovo album Mi Ami Mi Odi, sta scalando le classifiche con l'inedito omonimo che è già tormentone e ha già in programma due maxi concerti negli stadi di Napoli e Milano. Come se non bastasse, ha messo ancora una volta alla prova il suo talento da attrice, diventando protagonista di Fuori, il nuovo film di Mario Martone in cui interpreta una ex detenuta che gestisce una profumeria. Poteva mai mancare sul red carpet dell'anteprima a Cannes? Assolutamente no, anzi, ne ha approfittato per mettere ancora una volta in mostra il suo animo fashion. Sotto consiglio della stylist di fiducia Giulia Cova, si è affidata alla Maison Prada, che è riuscita a mettere in risalto la sua innata classe ma senza rinunciare a un tocco glamour.

Elodie in Prada

Elodie brilla con i gioielli di diamanti

Per la classica sfilata sul red carpet Elodie ha scelto l'eleganza senza tempo del total black, sfoggiando un lungo abito a tubino di Prada. Si tratta di un modello dalla linea dritta e fasciante, con la gonna che arriva fino ai piedi e il bustier strapless arricchito da un coprispalle di pizzo a effetto veletta. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo e il tocco prezioso e scintillante dato dai gioielli (tutti firmati Tiffany&Co., dagli orecchini in oro e diamanti al bracciale rigido coordinato). Niente più capelli sciolti e fluenti, ha preferito un raccolto bon-ton che ha messo in evidenza il viso e il make-up dai toni super naturali. Elodie ha forse qualcosa da invidiare alle dive internazionali? A quanto pare, assolutamente no.

Elodie con gioielli Tiffany&Co.