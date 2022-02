Emma con le zeppe pitonate, Sangiovanni in azzurro: i look per il ritorno ad Amici dopo Sanremo Ieri pomeriggio gli ex cantanti di Amici che hanno trionfato a Sanremo 2022 sono tornati al talent di Canale 5 e hanno colto l’occasione per sfidarsi a colpi di stile. Emma ha indossato le zeppe pitonate, Sangiovanni il completo azzurro: chi è il più glamour?

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2022 si è concluso da poco più di una settimana ma si continua a parlare delle canzoni e degli artisti che hanno spopolato sul palco. Tra i più apprezzati di quest'anno ci sono stati gli ex cantanti di Amici di Maria De Filippi, da Emma Marrone a Sangiovanni, fino ad arrivare a Irama e ad Aka7even. Ieri pomeriggio sono tornati sul palco del talent che ha consacrato il loro successo e, tra performance live e dolci saluti ai professori, hanno emozionato non poco il pubblico. Potevano mai rinunciare allo stile glamour per un'occasione tanto importante? Assolutamente no e si sono sfidati a colpi di giacche trendy e capi casual.

I look di Emma e Sangiovanni per il ritorno ad Amici

Dopo aver incantato all'Ariston tra pizzi, velluto e calze a rete, Emma è tornata a qualcosa di più comodo e casual. Ha abbinato un paio di jeans (modello palazzo) a una giacca lunga total black con il bavero di raso. Ad aggiungere un tocco audace e sensuale, i sandali pitonati con tacco e maxi zeppa di Gucci, gli stessi che aveva già sfoggiato durante la seconda performance sanremese. Sangiovanni, invece, è rimasto fedele a Diesel, il brand che ha curato tutto il suo guardaroba per il Festival, dando a ogni completo un profondo significato simbolico. Per Amici ha scelto il colore azzurro effetto peel-off, abbinando pantaloni e giacca over dello stesso tessuto. Per completare il tutto ha optato per un paio di classiche Converse Chuck Tailor in nero.

Emma Marne con i sandali Gucci

Aka7even con gli anfibi, Irama in total black.

Tra gli ex di Amici che erano a Sanremo e che sono tornati su Canale 5 c'erano anche Aka7even e Irama. Il primo ha puntato tutto su un completo grigio leggermente over, lo ha abbinato a una t-shirt nera e a un paio di maxi anfibi. La cosa particolare è che si è trattata della sua prima esibizione al talent senza l'iconico ciuffo biondo che lo scorso anno lo aveva reso famoso.

Aka7even col completo grigio ad Amici

Irama ha invece preferito il total black firmato Heliot Emil: ha indossato dei pantaloni ampi, una canotta dal taglio irregolare e una giacca di pelle dall'animo rock. Non ha rinunciato alle treccine gioiello, diventate ormai il suo "marchio di fabbrica". Chi tra gli ex cantanti di Amici si aggiudica il titolo di più stiloso?