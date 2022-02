Le treccine gioiello di Irama a Sanremo: la pettinatura nasconde un dettaglio prezioso Irama è tra i Big della 72esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con il brano “Ovunque sarai”. Avete notato che sul palco dell’Ariston sfoggia sempre delle treccine dai dettagli bianchi? Forse non sapete che sono “preziose” e che nascondono un dettaglio gioiello.

Irama è uno dei Big in gara della 72esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con il brano intitolato Ovunque sarai. Nonostante abbia solo poco più di 20 anni, ha già partecipato più volte all'ambito evento canoro, distinguendosi per talento e bravura. A contraddistinguere le sue performance sono sempre stati dei look originali e sopra le righe, anche se è soprattutto durante le ultime apparizioni sul palco dell'Ariston che ha dato il meglio di lui in fatto di stile (sempre firmato Givenchy). Dopo il maglione completamente traforato e il total black col gilet con i tasconi, per la serata delle cover, in occasione della quale si è esibito con Gianluca Grignani in La mia storia tra le dita, ha optato per un completo sfumato in bianco e nero. Il dettaglio a cui non rinuncia mai? Le treccine che nascondono un dettaglio prezioso.

Irama a Sanremo con le micro treccine

Irama è cambiato molto da quando ha vinto Amici nel 2017 a oggi, soprattutto se si parla di acconciature. Se agli esordi portava i capelli cortissimi, ora si è fatto crescere la chioma e lascia quasi sempre i ricci sciolti e al naturale. Ad aggiungere un tocco originale al suo hair look sono delle micro treccine in pieno stile anni '90. Durante la serata sanremese dedicata alle cover le ha messe in risalto con uno chignon, lasciandole cadere sul viso per tutta l'esibizione. In molti hanno notato che al loro interno ci sono degli strani fili bianchi ma solo nelle ultime ore è stato rivelato di cosa si tratta: ecco come vengono realizzate e il dettaglio gioiello nascosto tra i capelli.

Irama con le treccine a Sanremo

Come vengono realizzate le treccine di Irama

Il primo a condividere sui social il segreto delle treccine di Irama è stato il suo stylist Simone Rutigliano, che ha postato un breve video in cui il cantante è tra le grinfie del make-up artist nel backstage del Festival.

Le treccine custom made by Emanuele Bicocchi

Quest'ultimo, prima di intrecciare delle micro ciocche di capelli, ci ha spruzzato su della lacca. Subito dopo ha applicato alle radici un filo di catenine d'argento, così da aggiungere un tocco scintillante e personalizzato alla pettinatura. A firmare il gioiello, rendendo così le treccine custom made, è stato il brand Emanuele Bicocchi, che ha realizzato appositamente per Irama un originale "prezioso da chioma". Insomma, a quanto pare le treccine di Irama sono tutt'altro che hippie: sono sofisticate, preziose e personalizzate.