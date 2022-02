I look della terza serata di Sanremo 2022: pagelle e voti ai vestiti di cantanti, conduttori e ospiti Nella terza serata di Sanremo 2022 brilla per stile ed eleganza Drusilla Foer, Mahmood e Blanco sono i più cool, Elisa splendida col suo abito couture. Diamo i voti ai look del Festival con le pagelle di stile per conduttori, cantanti in gara e ospiti sul palco dell’Ariston.

Drusilla Foer è senza dubbio la regina della terza serata di Sanremo 2022. La co-conduttrice, con i suoi abiti sartoriali o vintage e con i gioielli appartenuti alle donne della sua vita, nonna, mamma e zia, ruba la scena a cantanti in gara e ospiti sul palco dell'Ariston. Elisa sfoggia ancora un meraviglioso abito Valentino, Emma Marrone si esibisce in Gucci, mentre Noemi appare con vestito Alberta Ferretti. Sangiovanni, in Diesel, celebra la fidanzata Giulia con la sua collanina, mentre Mahmood e Blanco sono ancora i più cool della serata. Tra gli ospiti ci sono Cesare Cremonini, in Giorgio Armani, e Anna Valle, con gioielli Crivelli. Dopo aver ammirato i look top della seconda serata e aver bocciato gli abiti flop, diamo i voti ai vestiti della terza serata del Festival di Sanremo con le pagelle per cantanti, conduttori e ospiti sul palco.

Addio ai glitter, nella terza serata di Sanremo 2022 Amadeus sceglie i cristalli. I luccicanti decori sono applicati sulla giacca smoking dai rever in satin di Gai Mattiolo. Niente da fare, speravamo di poter promuovere il conduttore, ma per colpa dei mini cristalli, cuciti persino sul papillon, proprio non possiamo dargli un voto alto. Voto 5.

Giusy Ferreri con il completo mannish

La concorrente canta "Miele" nella terza serata del Festival, lo fa indossando un completo nero di Philipp Plein, con giacca avvitata dai cut laterali e pantaloni a zampa tagliati sul davanti. Completano il look un maxi anello con cristalli e un'acconciatura dal sapore retrò. Migliora il look di Giusy, che finalmente dice addio a stampe aggressive, cristalli e dettagli troppo vistosi. Voto 6 e 1/2.

Highsnob e Hu con la giacca a tre maniche

Il duo intona sul palco di Sanremo le note del brano "Abbi cura di te". Entrambi indossano originali completi firmati Zegna, composti con capi classici, come camicie, blazer e tuxedo, rivisitati con tagli, cut e dettagli inconsueti ed estremamente originali. Hu, ad esempio, indossa una giacca bianca con una manica in più. Ci piacciono. Voto 7 e 1/2.

Fabrizio Moro ancora in nero

Ancora nero, ancora dettagli lucenti, ancora una camicia nera. Fabrizio Moro, in Philipp Plein, non legge le nostre pagelle e non segue i nostri consigli. Ogni anno c'è sempre lo stesso piccolo problemino: lui proprio non riesce a dire addio al nero totale. Quei rever glitterati, poi, non aiutano, anzi… Voto 4 e 1/2.

Aka7even in rosa

Il giovane cantante sceglie un completo oversize con pantaloni crop e doppiopetto squadrato in tessuto rosa pallido, indossato su camicia bianca, impreziosita da collier a catena. Il look ci piace, trendy e moderno nelle linee e nei colori. Peccato per le scarpe che fanno a cazzotti con il resto. Voto 6 e 1/2 (con scarpe diverse gli avremmo dato anche 8).