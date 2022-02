Noemi con l’anello-serpente tempestato di diamanti: a Sanremo con gioielli da 100mila euro La semplicità raffinata di Noemi durante la prima serata di Sanremo era esaltata da pochi gioielli, ma estremamente preziosi: la forma del serpente nasconde un significato.

A cura di Beatrice Manca

Il Festival di Sanremo 2022 si è ufficialmente aperto con le esibizioni dei primi 12 cantanti in gara, che hanno fatto sognare il pubblico con la loro voce e con i loro abiti. Tra i look più apprezzati della prima serata c'è sicuramente quello di Noemi, che sfoggiava un romantico abito rosa cipria. La semplicità raffinata di Noemi era esaltata da pochi gioielli, ma estremamente preziosi, in oro rosa e diamanti. Avete notato che l'orologio e l'anello avevano la forma di un serpente attorcigliato?

I gioielli da sogno di Noemi a Sanremo

Noemi ormai è una veterana del Festival: per la sua settima esibizione ha scelto un abito rosa pallido di Alberta Ferretti, impreziosito dai gioielli Bvlgari. Noemi ha indossato un anello a doppia spirale della collezione Serpenti Viper, in oro rosa con pavé di diamanti: sul sito del brand è in vendita a 13.900 euro.

anello Bvlgari

Sul polso destro invece scintillava un orologio della collezione Serpenti Incantati, in oro rosa e tempestato di diamanti. La particolarità di questo modello, lanciato nel 2016, è di avere il pavé di diamanti e il quadrante a forma di serpente attorcigliato. Il prezioso orologio non è più disponibile sul sito, ma sulle piattaforme specializzate in alta gioielleria è in vendita con prezzi che oscillano intorno agli 83mila euro. Noemi in totale indossava quindi circa 100mila euro di gioielli.

Leggi anche Chiara Ferragni ha due nuovi anelli di diamanti: sono regali di compleanno da oltre 20mila euro

orologio Bvlgari

Cosa rappresentano i serpenti

La forma di questi gioielli, così particolare, è ben nota ai fan della Maison. Il serpente infatti è uno dei simboli storici di Bvlgari ed è un elemento ricorrente del design di bracciali, collane e orologi. Una scelta insolita, considerando che non è un animale molto amato: in realtà il serpente è un antico simbolo di saggezza e di trasformazione. La linea elegante e sinuosa lo rende perfetto come elemento di design: quando si attorciglia fino a mordersi la coda, come sull'orologio di Noemi, simboleggia l'infinito e la rinascita. Uno splendido auspicio per Noemi, che si conferma una delle artiste più eleganti di Sanremo.