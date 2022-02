Noemi è “nuda” a Sanremo 2022: la cantante come una diva sul palco della prima puntata Noemi è tra i Big della 72esima edizione del Festival di Sanremo, durante la prima serata ha presentato il brano inedito “Ti amo non lo so dire”, apparendo emozionata ed elegante sul palco dell’Ariston. Ha abbandonato i cristalli e le sirene dello scorso anno, in questo 2022 preferisce essere raffinata, sofisticata ed essenziale.

Noemi è una delle grandi protagoniste della 72esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa come Big con il brano Ti amo non lo so dire. È stata tra le prime a salire sul palco dell’Ariston durante la serata inaugurale e, sebbene sia una “veterana” dell’evento, è apparsa ugualmente emozionante. Come da tradizione, non ha rinunciato allo stile glamour e, come anticipato dalla stylist Susanna Ausoni, per il debutto ha puntato tutto su un look elegante, sofisticato ed essenziale, capace di esaltare al massimo la sua voce e il suo percorso. Dopo aver spopolato con una raffinata giacca cammello sul green carpet, ecco cosa ha indossato la cantante per la sua prima serata sanremese.

L'abito nude di Noemi a Sanremo

Per la prima serata del Festival di Sanremo 2022 Noemi ha osato con le trasparenze. Ha sfoggiato un lungo abito da dea in rosa, un modello firmato Albera Ferretti con una profonda sia sul seno che sulla schiena, così profonda da arrivare al fondoschiena. La gonna di seta dall'effetto vedo-non vedo, invece, ha lasciato intravedere le gambe.

Noemi in Alberta Ferretti

Non ha rinunciato ai tacchi a spillo, ha scelto un paio di sandali alti Aquazzura, mentre per quanto riguarda il make-up, ha sfoggiato ombretto, blush e matita sugli occhi in tinta con il look. I capelli rossi, il suo tratto distintivo, sono stati lasciati sciolti e leggermente ondulati, dettaglio che ha contribuito a trasformarla in una vera e propria diva.

Noemi col make–up total pink

Noemi, l'evoluzione di stile al Festival di Sanremo

Il dettaglio che è alzato subito all’occhio dopo la prima apparizione sanremese di Noemi è che dagli esordi a oggi il suo stile si è evoluto moltissimo. Se durante i primi anni di carriera puntava tutto su look dall’animo hippie, capi casual e tailleur mannish, ora ha messo in atto una svolta fashion. La cantante, che ormai da oltre un anno è cambiata in modo drastico dopo aver perso circa 15 chili, non ha più paura di osare e spazia tra sinuosi abiti a sirena, crop top, tubini aderenti e capi capaci di esaltare la silhouette. Se lo scorso anno sul palco dell’Ariston aveva svelato il suo lato glamour con sirene scintillanti e fascianti, in questo 2022 ha preferito l’eleganza senza tempo di Alberta Ferretti. Insomma, Noemi si è evoluta ed è maturata e lo sta dimostrato anche con gli outfit sanremesi.