Chi vestirà Noemi a Sanremo 2022: le anticipazioni dei look al Festival Noemi è tra i 25 big in gara al 72esimo Festival di Sanremo: quest’anno la vedremo in una veste nuova, ancora più glamour e sofisticata. Ecco cosa indosserà sul palco.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dal 1 al 5 febbraio torna il Festival di Sanremo, la gara musicale più attesa d'Italia. Tra i 25 big in gara nella 72esima edizione c'è anche Noemi, una veterana dell'Ariston: questo è il suo settimo Festival, in cui partecipa con il brano Ti amo non lo so dire. Noemi ha da poco compiuto 40 anni ed è più bella e felice che mai: se il Festival del 2021 ha segnato l'apice della sua trasformazione musicale e fisica, Sanremo 2022 sarà il coronamento di una lunga e fortunata carriera. Ovviamente, lo stile della cantante sul palco è stato scelto con cura dalla stylist Susanna Ausoni, per esaltare al meglio la sua voce e il suo percorso.

Cosa indosserà Noemi a Sanremo 2022

Noemi a Sanremo indosserà abiti di Alberta Ferretti, il brand italiano famoso per il suo stile elegante e sofisticato. La conferma è arrivata con una nota stampa del brand: “È sempre un piacere collaborare con artisti musicali di talento come Noemi. Mi piace molto la sua energia e la sua musica – ha dichiarato la stilista Alberta Ferretti – Abbiamo fatto una scelta di abiti senza tempo in puro stile Alberta Ferretti che esaltano la fisicità di Noemi e valorizzano la sua presenza sul palco”. Nel corso delle serate alternerà una selezioni speciali di abiti, ma indosserà look Alberta Ferretti anche sul red carpet di lunedì 31 gennaio, l'evento che precede la gara musicale e dà ufficialmente il via alla settimana della musica leggera.

Noemi in un total look Alberta Ferretti

L'evoluzione di stile di Noemi

Noemi ha esordito a Sanremo molto giovane e negli anni il suo stile è evoluto ed è maturato, proprio come lei. Agli inizi della sua carriera prediligeva gli outfit casual con un tocco bohemien, ma negli anni ha affinato uno stile sempre più sofisticato, tra blazer, completi dal taglio maschile e rigorosi abiti da sera scivolati. Lo scorso anno ha cantato sul palco dell'Ariston completamente trasformata, non solo per la perdita di peso: ha svelato un lato super glamour con abiti a sirena firmati Dolce&Gabbana, scintillanti e sensuali. In un'intervista a Fanpage.it, la stylist Susanna Ausoni aveva anticipato che quest'anno avremmo visto un nuovo tassello nel percorso di Noemi. "Non posso mai rifare le stesse cose, non sarebbe giusto nei confronti del progetto che ho di fronte, non farei un buon servizio agli artisti che curo. Sicuramente su Noemi vedrai qualcosa di nuovo".