Noemi da bambina, festeggia i 40 anni con la dolce foto dell’infanzia Alla vigilia della partecipazione al Festival di Sanremo 2022, Noemi ha compiuto 40 anni. Come ha celebrato il suo grande giorno sui social? Condividendo una dolcissima foto da bambina con tanto di messaggio toccante inviato alla se stessa da piccola.

A cura di Valeria Paglionico

Noemi, nome d'arte di Veronica Scopelliti, tornerà presto sul palco dell'Ariston, sarà infatti tra i Big in gara della 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Ti amo non lo so dire e di sicuro riuscirà ancora una volta a lasciare i fan senza parole con la sua voce e con il suo talento. Nonostante manchi pochissimo all'atteso evento canoro, oggi ha pensato bene di concedersi un momento di pausa. Il motivo? Ha compiuto 40 anni e, tra dediche speciali e auguri arrivati da milioni di followers, ha celebrato la sua giornata speciale con un dolce ricordo del passato.

La foto di Noemi da piccola

Noemi è cambiata molto negli ultimi anni: in pieno lockdown ha cambiato stile di vita e, complici degli allenamenti che seguono il metodo tabata, ha perso 15 chili, apparendo radicalmente trasformata. In quanti, però, hanno mai visto una sua foto prima del successo? Ci ha pensato lei stessa a soddisfare la curiosità dei fan, rispolverando una sua foto da bambina per il compleanno. La cantante aveva gli stessi occhi azzurri e profondi che ancora oggi la contraddistinguono ma i capelli rossi erano leggermente più chiari rispetto a oggi. All'epoca avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe stata tra le artiste più amate del nostro paese?

Il toccante messaggio di Noemi

Per i suoi 40 anni Noemi ha voluto inviare un dolcissimo messaggio a sé stessa quando era bambina, così da darsi la forza necessaria per affrontare ogni difficoltà. Nella didascalia dell'album postato su Instagram ha infatti scritto: "Cara Veronica, vedo quegli occhi di bimba un po’ spauriti e provo un immenso affetto, vorrei superare il tempo e lo spazio e darti una carezza. Non ti dirò bugie, non sarà semplice. Non saranno sempre anni spensierati e la vita non è come nei cartoni la mattina davanti ai biscotti prima di andare a scuola. Ti capiterà di soffrire; conoscerai l’ingiustizia, il distacco, la crudeltà, l’incomprensione e scoprirai che anche chi ti ama da morire, può farti stare male. Ma la notte non dura per sempre. Questo viaggio ti regalerà anche inaspettate felicità, passioni sfrenate, amicizie senza fine e legami che supereranno tempo e spazio. Scoprirai che chi ti umiliava e chi ti derideva alla fine non aveva ragione, semplicemente non ti capiva. Sarai forte, resisterai ed inseguirai i tuoi sogni contro tutto e tutti. Fallirai ma ti rialzerai; perderai il tuo corpo e la tua anima ma le ritroverai anni dopo più forti di prima. Ma una cosa spero che non cambi mai: i tuoi occhi, lo sguardo pieno di sogni con cui guardi il mondo. Grazie perché sei sempre dentro di me e mi indichi la strada. Sarà un bel viaggio e vedrai che alla fine riuscirai anche a dare un Senso a Questa Storia. Buon compleanno, piccolina, buon compleanno a me".