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La storia di Cwmorthin, il villaggio fantasma del Galles abbandonato dagli anni ’40

Avete mai sentito parlare del villaggio fantasma nel cuore del Galles? Ecco la sua storia e il motivo per cui dagli anni ’40 è stato completamente abbandonato.
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A cura di Valeria Paglionico
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Credevate che solo in Italia esistessero i piccoli borghi "fantasma" praticamente disabitati? Vi sbagliavate, anche nel resto del mondo ci sono luoghi che, se un tempo ospitavano vivaci comunità, ora sono stati abbandonati, diventando letteralmente spettrali. È il caso di Cwmorthin, un antico villaggio nel cuore del Galles che oggi è un luogo "morto", visitato solo da escursionisti curiosi: ecco per quale motivo non ha più nessun abitante.

Le origini di Cwmorthin

Cwmorthin era un villaggio minerario di ardesia nascosto nel Parco Nazionale di Snowdonia, a Tanygrisiau. Le sue origini risalivano al XI secolo ma è disabitato dagli anni '40. Un tempo era sede di una vivace comunità, visto che la cava di Cwmorthin (che si trova nelle vicinanze) portava avanti l'economia locale fornendo lavoro agli abitanti. A partire dal 1860 le cose cominciarono ad andare ancora meglio grazie alla ferrovia Ffestiniog, che permetteva anche a coloro che vivevano più lontano di raggiungere la cava in poco tempo. Intorno agli anni '40, a causa di un calo di domanda di ardesia, l'industria crollò, costringendo la popolazione ad abbandonare definitivamente il villaggio di Cwmorthin.

Cwmorthin
Cwmorthin

Cosa visitare nei pressi del villaggio abbandonato

Da allora la cittadina gallese è caduta in rovina ed, essendo stata completamente abbandonata, è stata soprannominata "villaggio fantasma". Attualmente ne sono rimasti solo i resti e le uniche persone che passano di lì sono i turisti curiosi che vogliono scattarsi un selfie in una location ai limiti dello spettrale. Nelle vicinanze, inoltre, è possibile sperimentare un percorso escursionistico di 9,5 km che attraversa la cava di Cwmorthin, la cava di Moelfryn e il circuito di Llyn Stwlan oppure fare tappa alla meravigliosa cascata omonima, perfetta per godersi un panorama suggestivo nel bel mezzo della natura selvaggia. Il consiglio è quello di visitare la zona nei mesi primaverili ed estivi, quando il clima è più mite e asciutto.

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Cascate di Cwmorthin
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